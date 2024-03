Finale da cuori forti sul sintetico di Osteria Grande, con il punteggio tra il Savena e la Sporting che cambia quattro volte negli ultimi dieci minuti fino al definitivo 3-3.

Succede di tutto nel finale della partita tra Savena e Sporting Valsanterno, con i valligiani che strozzano in gola l’urlo di gioia dei bolognesi all’ultimo respiro.

Prima frazione di gioco abbastanza anonima, si segnala una occasione per la Sporting con Carbone e una traversa colpita dal Savena.

Ripresa invece a dir poco emozionante. Il Savena va in vantaggio al 65’ con Orsini dopo essersi vista annullare per fuorigioco un gol del neo entrato Ndazyizeye, che si rifà trovano il gol del 2-0 al minuto 80 che sembra mettere la parola fine alla partita e al campionato. La Sporting però non ci sta e tira fuori il carattere arrivando al pareggio in solo 4 minuti: prima Dalmonte trasforma un rigore concesso per fallo di mano in area, poi Carbone scappa oltre la difesa e batte Calzolari per il 2-2. Non è però ancora finita: al 91’ Savena di nuovo avanti con Orsini sugli sviluppi di un angolo, ma quando sembra tutto pronto per la festa dei padroni di casa, Dalmonte trova al 93’ il gol del definitivo 3-3 sbucando sul secondo palo dagli sviluppi di un corner.

Finisce così con un pareggio spettacolare che rimanda la matematica vittoria del campionato per il Savena e regala alla Sporting un pari prezioso.

Ora sosta Pasquale, si tornerà in campo solamente domenica 7 aprile in casa con il Siepelunga Bellaria.