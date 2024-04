Raider Alfonso Martinez è l’ultimo innesto del mercato degli Athletics in vista della stagione ormai alle porte

Termina con il botto il mercato degli Athletics Bologna che chiudono il proprio roster con l’innesto del lanciatore cubano Raider Alfonso Martinez.

Il lanciatore caraibico sarà a disposizione del manager Antonio Acea, confermato anche per la stagione 2024, dalla prima uscita ufficiale del campionato 2024 contro Godo ed andrà a completare il parco di lanciatori di gara 2 assieme all’esperto Frank Montieth. Il pitcher cubano è reduce da diverse stagioni nel massimo campionato del proprio paese con gli Azucareros de Villa Clara.

Il classe 1995 ha ricoperto il ruolo di lanciatore partente in patria e nell’ultima stagione ha lanciato in 17 partite, 14 come starter, ottenendo 5 vittorie a fronte di 4 sconfitte, concedendo una media battuta agli avversari di .265 con una media PGL di 4.57.

Queste le parole del nuovo acquisto gialloverde: ‘’Sono molto felice per l’opportunità che mi stanno dando gli Athletics anche perché sarà la mia prima esperienza fuori Cuba. Ai miei compagni, allo staff tecnico ed ai tifosi prometto che ogni volta che scenderò in campo darò il 110% per aiutare la squadra. ’’

‘’Raider sta già producendo una carriera importante sul monte del Villa Clara, in cui negli anni si è guadagnato il ruolo di partente, che in un campionato come quello cubano è sicuramente un qualcosa degno di nota. Speriamo che ci possa dare un rendimento importante nella partita settimanale che è molto difficile e di alto livello visto che è quella dedicata ai lanciatori stranieri.”

Queste, invece, le parole del Direttore Sportivo gialloverde Martini sul nuovo arrivato ed ha poi proseguito tirando le somme del mercato concluso: ‘’Ovviamente sarà il campo che darà come sempre il giusto verdetto. L’unica certezza è che come tutti gli anni è stata rispettata la filosofia su cui si basa la nostra società e cioè conferma e massima fiducia verso i giocatori che sono cresciuti con noi e che siano motivati a continuare a migliorarsi con noi anche se hanno già anni d’esperienza nella categoria, individuazione di giovani prospetti che credano nel nostro progetto e che ci accompagnino il più possibile nel nostro percorso, mentre per i giocatori di scuola straniera ci rivolgiamo a giocatori che abbiano una forte motivazione nel voler costruirsi una carriera in Italia, avendo come obiettivo il voler fornire quindi un importante rendimento immediato.’’