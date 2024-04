Il pareggio contro i ferraresi e la contemporanea sconfitta del Solarolo assegnano ai valligiani la matematicità della piazza d’onore e il salto delle semifinali. Sciuto a segno, Bracchetti para un rigore.

Obiettivo secondo posto raggiunto, con la ciliegina sulla torta che vale l’accesso diretto alla finale playoff a una gara dal termine della regular season. L’1-1 ottenuto dalla Valsanterno contro la Portuense Etrusca, distante sei punti alla vigilia della gara e pertanto diretta concorrente, tiene a debita distanza la formazione ferrarese, che con il punto ottenuto agguanta al terzo posto il Solarolo, sconfitto sul campo del Felsina. Proprio il Solarolo sarà sicura rivale dei ragazzi di mister Mariani nella semifinale playoff, con i ravennati in vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Turno di postseason che, invece, sarà bypassato dalla Valsanterno, in vigile attesa per conoscere l’avversaria in quanto i 14 punti di vantaggio sul quinto posto garantiscono l’accesso diretto alla finale.

Primo tempo senza particolari spunti da una parte e dall’altra, combattuto molto sulla mediana con entrambe le squadre alla ricerca delle proprie punte con passaggi in profondità sommariamente ben controllati dalle difese. Il primo spunto buono è di parte valligiana con la conclusione centrale, al 16’, di Tonini, respinta in bagher pallavolistico da Simoni. Il giovane Pierfederici, spina nel fianco della difesa di casa, cerca l’azione personale al 39’ con una rapida percussione terminata con un tiro da fuori area che si perde sul fondo. Centoventi secondi dopo si sblocca il risultato: Sciuto si incarica della battuta di un calcio di punizione dai 25 metri, tentativo potente sul primo palo che tocca l’erba bagnata e inganna Simoni, il quale tocca ma non trattiene (1-0).

Nella seconda frazione la Portuense si fa avanti con decisione, costringendo sulla difensiva la Valsanterno. Subito pericoloso Orlandi tra il 46’ e il 47’: prima conclusione respinta da Bracchetti in corner, sugli sviluppi del quale il numero 7 ospite tira da fuori senza centrare lo specchio. L’insidiosa punizione di Grazia, al 51’, comporta un altro pericolo per la porta di casa: Bracchetti tocca, la palla termine tra i piedi di Sorrentino ed è provvidenziale Valentini nel respingere a pochi passi dalla linea.

Al 65’ occasione d’oro per i ferraresi: rigore concesso per fallo di Simone su Pierfederici, dal dischetto Bracchetti ipnotizza Grazia respingendo alla sua destra. Sei minuti più tardi, Pierfederici guadagna un altro penalty, atterrato da Bracchetti, e lo trasforma con una conclusione centrale (1-1). La Valsanterno resiste e va vicino al secondo vantaggio al minuto 84: corner di Gallinucci e testata di Tonini che si perde di pochissimo a lato. Nei minuti di recupero è ancora la Portuense ad attaccare ma Fantoni, al 92’, non è preciso nella conclusione dal limite. Il pareggio finale si rivela utile alla Valsanterno, che può ricaricare le pile in vista dei playoff, mentre per la Portuense ci sarà ancora da lottare nel trentaquattresimo e ultimo turno di campionato.