Al Pilastro arriva il Nettuno 1945 per inaugurare la stagione casalinga gialloverde. Le sfide si disputeranno sabato 27 aprile alle ore 15.30 e domenica 28 alle ore 10.30

Dopo l’esordio in trasferta a Godo inizia il campionato casalingo degli Athletics Bologna che al centro sportivo Pilastro di via Pirandello ospitano il Nettuno 1945. Le sfide tra la compagine felsinea e quella nettunese saranno suddivise su tutto il weekend con gara 1 schedulata per sabato 27 aprile alle ore 15.30 e gara 2 schedulata per domenica 28 alle ore 10.30,

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Nettuno 1945

Queste le parole dell’esterno centro gialloverde Alessandro Montanari eletto MVP della scorsa giornata di campionato (Votazioni avvenute tramite la nostra pagina Instagram @athleticsbologna): ‘‘ Il Nettuno è una delle grandi del baseball italiano e sappiamo che ci aspettano due gare molto difficili. A Godo non abbiamo sicuramente espresso il nostro miglior gioco: siamo tutti consapevoli di poter fare molto di più e vogliamo assolutamente riscattarci. Questo weekend torniamo finalmente al Pilastro: l’obiettivo sarà fare bella figura davanti al nostro pubblico e provare a strappare la prima vittoria del 2024.‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

La squadra gialloverde è al completo per le sfide con la corazzata nettunese. Le scelte sul lineup da parte del manager Acea e del proprio staff tecnico sono ancora incerte mentre dovrebbero essere certe le scelte della rotazione dei lanciatori con Nepoti partente di gara 1 ed Alfonso Martinez come partente di gara 2.

Nettuno 1945: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La compagine laziale, guidata dal manager Roberto De Franceschi, è reduce dalla doppietta casalinga con il Padule ed assieme al Godo è la candidata n.1 alla vittoria del girone ed al passaggio alla Poule Scudetto. Il lineup a disposizione dello staff nettunese è di altissima qualità con i nomi di Paolini Ambrosino e Ramon Bonilla che spiccano su tutti seppur il miglior battitore nelle sfide con il Padule sia stato Barona Alessandro autore di 5 valide su 8 turni con un doppio e 2 punti battuti a casa. Sul monte di lancio, invece, spiccano le prove di: Sabatini Filippo, vincente di gara 1, con 4 riprese lanciate, 2 valide concesse, 0 punti subiti e 5 strikeout realizzati e di Silva Nolasco Isaac Benjamin autore di 6.2 riprese lanciate, 5 valide concesse, 2 basi ball e 15 eliminazioni al piatto effettuate.