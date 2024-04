Doppio KO all’esordio tra le mura amiche per gli uomini di Acea. Il Nettuno 1945 si impone per 7 a 3 in gara 1 e per 4 a 2 in gara 2.

Arrivano altre due sconfitte per gli Athletics Bologna che, tra le mura amiche del Centro Sportivo Pilastro, hanno ospitato il Nettuno 1945 per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024. Gli ospiti si sono imposti per 7 a 3 in gara 1, disputata sabato 27 aprile, e per 4 a 2 in gara 2 giocata domenica 28.

La prima gara della serie, dedicata ai lanciatori italiani, ha visto sfidarsi Nepoti (Athletics) e Sabatini (Nettuno). I due giovani lanciatori, rispettivamente classe 2004 e 2007, hanno tenuto a freno le mazze avversarie per le prime 4 riprese di gioco. Nel 5° inning, invece, l’attacco laziale ha sbloccato l’incontro con ben 4 punti. Trinci ha battuto un singolo, Di Persia ha guadagnato una base ball mentre il bunt di sacrificio di Sparagna ed un errore difensivo della difesa gialloverde sulla battuta di Mazzanti ha riempito le basi con un solo eliminato.

La seguente volata di Barbona Lorenzo ha sbloccato la partita a favore degli ospiti mentre la base ball a Barbona Alessandro ha riempito nuovamente le basi ma con 2 eliminati. Con basi cariche un lancio pazzo ha regalato il 2 a 0 al Nettuno 1945 mentre il singolo di Bonilla Garcia ha spinto a casa altri 2 punti per i laziali fissando il parziale sul 4 a 0. L’attacco felsineo non riesce a sbloccarsi ed allora, la ripresa seguente, le mazze ospiti incrementano il proprio vantaggio con le valide di Zazza e Di Persia per il 5 a 0.

Al cambio campo arriva la prima segnatura degli uomini di Acea grazie al doppio di Monda Manuel che spinge Del Priore (base ball) a casa base. Nell’8° ripresa sono nuovamente i padroni di casa a muovere il punteggio con il singolo di Vignali che spinge a casa Monda Manuel per il 5 a 2 che riapre l’incontro. Nell’ultimo attacco a propria disposizione gli ospiti segnano altri 2 punti mentre i gialloverdi solo 1 facendo terminare l’incontro sul 7 a 3.

La seconda sfida della serie, giocata domenica mattina, ha visto affrontarsi i lanciatori stranieri, Raider Alfonso Martinez per gli Athletics e Silva Nolasco Isaac Benjamin per il Nettuno 1945. A differenza della gara dei lanciatori italiani la formazione ospite si porta subito in vantaggio al primo inning con Barbona Lorenzo che, dopo aver battuto un doppio ed essere arrivato in terza sul bunt di sacrificio di Barbona Alessandro, segna l’1 a 0 sfruttando la rubata della seconda base da parte di Ambrosino. Le mazze gialloverdi, invece, faticano a trovare le contromisure ai lanci del partente ospite.

Nel secondo inning, invece, arriva il secondo punto ospite con Di Persia che legge alla perfezione il lancio del partente felsineo mandandolo oltre le recinzioni per il momentaneo 2 a 0. La risposta dei padroni di casa arriva al 4° inning grazie al doppio con basi piene di Vignali che impatta il match sul 2 a 2. La parità, però, dura il tempo del cambio campo perché la formazione guidata da De Franceschi trova altri 2 punti con il fuoricampo di Zazza che manda avanti gli ospiti per 4 a 2. Sul monte di lancio Montieth rileva Alfonso Martinez mentre Ciarla sostituisce Silva Nolasco ma il punteggio non cambia e la formazione ospite si aggiudica gara 2 con il punteggio di 4 a 2.