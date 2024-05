Le gare saranno sabato 4 alle ore 15.30 e domenica 5 alle ore 10.

Gli uomini di Acea saranno ospiti dell’altra squadra nettunese dopo aver affrontato il Nettuno 1945 lo scorso weekend.

Archiviate le prime 4 partite di campionato, gli Athletics Bologna si apprestano ad affrontare la lunga e difficile trasferta ad Anzio per sfidare i Lions Dolphins Nettuno. Le sfide tra le due compagini, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale, si disputeranno al campo ‘’R. Reatini’’ di Anzio nell’arco di tutto il fine settimana. Gara 1 si giocherà sabato 4 maggio alle ore 15.30 mentre gara 2 domenica 5 alle ore 10.00.

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Lions Dolphins

Queste le parole dell’MVP della scorsa giornata (votazioni avvenute sulla nostra pagina Instagram @athleticsbologna) Manuel Monda: ‘‘Abbiamo iniziato la stagione con 4 sconfitte consecutive ma sono certo che ne verremo fuori. Partita dopo partita ho visto grossi miglioramenti da parte di tutti. Questo weekend andiamo a giocare su un campo difficile ma credo nella nostra squadra e nel nostro gruppo e so che daremo tutto per interrompere questa serie negativa. ‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

La formazione a disposizione del manager Acea e dello staff tecnico gialloverde potrebbe avere defezioni con alcuni atleti non al meglio della condizione ma i dubbi verranno sciolti solamente a ridosso del playball di gara 1. Dovrebbero essere certe, invece, le partenze di Nepoti in gara 1 e di Alfonso Martinez per gara 2.

Lions Dolphins Nettuno Baseball: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La formazione di casa, guidata dal manager Martufi Camillo, è reduce da 4 sconfitte consecutive come i gialloverdi e nello scorso fine settimana ha ospitato tra le mura amiche il Godo perdendo 6 a 3 gara 1, agli extra inning, e per 3 a 0 gara 2. Il miglior battitore della formazione laziale è Belardi Leonardo che ha realizzato 4 valide in 7 turni di battuta per una media battuta di .571. Sul monte di lancio, invece, il miglior lanciatore è Matos Heredia Josè Ariel, partente di gara 2, con una media PGL di 4.50 in 12 riprese di gioco con 8 valide concesse ed 11 strikeout realizzati.