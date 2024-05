La premiazione degli sportivi a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa di Piazza Maggiore

Lewis Ferguson del Bologna e Giada Greggi della Roma sono la miglior mezzala della serie A maschile e femminile, e i vincitori dell’undicesima edizione del Premio Bulgarelli per il 2023/24.

La premiazione, questa mattina a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa di Piazza Maggiore, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Emilia-Romagna, del capo della segreteria della Presidenza della Regione, del sindaco e dell’assessore allo sport del Comune di Bologna.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno, è intitolato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, leader del Bologna dello scudetto del 1964 e vincitore del campionato europeo del 1968 con la Nazionale italiana, figura storica della tradizione sportiva della città felsinea.

Ferguson, giocatore scozzese classe ‘99 e attuale capitano del Bologna, acquisito nel 2022, riceve il premio dopo una straordinaria stagione disputata con il club rossoblù, che ha visto la squadra tornare tra le grandi del campionato italiano. Ottima stagione anche per Giada Greggi, classe 2000, centrocampista della A.S. Roma femminile, in vetta alla classifica in questo 2024.

Insieme ai due calciatori, sono stati premiati anche Simone Inzaghi in qualità di miglior allenatore per la Serie A maschile; Luis de la Fuente, miglior allenatore della Serie A femminile; Marco Guida in qualità di miglior arbitro. Premio alla carriera invece per Gianluigi Buffon, portiere della Nazionale e della Juventus.

L’evento, presentato da Emilio Mancuso, Luigi Colombo e Gianni Grazioli, è stato presieduto da Fabio Capello, e promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), di cui Bulgarelli è stato uno dei fondatori, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.