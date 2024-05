Seconda trasferta consecutiva per i gialloverdi che domenica 12 maggio saranno ospiti dei Lupi Auto Fiorentina con gare alle ore 10.30 e 15.

Dopo aver trovato le prime vittorie stagionali, gli Athletics Bologna si apprestano ad affrontare la seconda trasferta consecutiva di questa Serie A 2024. Gli uomini di Acea saranno infatti ospiti dei Lupi Auto Fiorentina domenica 12 maggio con playball di gara 1 schedulato per le 10.30 e quello di gara 2 alle ore 15.00.

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Lupi Auto Fiorentina

Queste le parole dell’MVP della scorsa giornata (votazioni avvenute sulla nostra pagina Instagram @athleticsbologna) Erickson Sarita: ‘‘Sono contento del risultato ottenuto nella serie contro i Lions Dolphins. Ringrazio i miei grandi compagni di squadra per il supporto che mi danno, sono molto contento di giocare con loro. Speriamo di continuare così anche nel prossimo fine settimana contro Firenze, scendendo in campo con la stessa mentalità che abbiamo dimostrato ad Anzio dando il 100% di ognuno di noi per la squadra e continuando a sostenerci l’un l’altro come in una famiglia‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

Come per la duplice sfida di Anzio, lo staff tecnico felsineo potrà valutare lo stato dei propri atleti solo a pochi minuti dal playball con diversi atleti non in perfette condizioni fisiche ma che, probabilmente, stringeranno i denti per aiutare la squadra. Confermata la rotazione dei lanciatori con Nepoti ed Alfonso Martinez rispettivamente partenti di gara 1 e di gara 2.

Lupi Auto Fiorentina: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La formazione di casa è reduce dalle prime 2 sconfitte stagionali, per mano del Nettuno 1945, dopo che nelle prime 2 giornate di campionato erano arrivate 4 vittorie contro Lions Dolphins e Padule. La compagine toscana ha ceduto il passo a quella laziale con i punteggi di 2 a 0 e di 4 a 2, a dimostrazione della qualità del roster fiorentino. Il miglior battitore della formazione di casa è Baldazzi Alessio con una media battuta di .409 grazie a 9 valide in 22 turni di cui 2 doppi, 1 fuoricampo, 3 punti segnati, 3 punti battuti a casa ed 1 base rubata. Sul monte di lancio, invece, il miglior lanciatore è Martinez Holguin Euridis, partente di gara 1, con una media PGL di 0.69 in 13 riprese di gioco con 7 valide concesse, 1 punto subito, 14 strikeout realizzati ed una media battuta concessa agli avversari di .163.