La conferma dell’allenatore Samuel Giovannini è la prima ufficialità della prossima stagione in Seconda Categoria

Terminato il campionato è già tempo di lavorare dietro le quinte per la Sporting Valsanterno che sta allestendo staff e rosa per il prossimo campionato di Seconda Categoria.

Il primo tassello da cui si ripartirà è la conferma di mister Samuel Giovannini. Nonostante un campionato concluso forse al di sotto delle attese con l’ottavo posto finale, il progetto tecnico iniziato la scorsa estate con l’approdo in vallata del mister imolese andrà avanti nel segno della continuità.

La guida tecnica sarà ancora in mano a mister Giovannini che si è così espresso dopo l’accordo per il rinnovo: “Sono contento di proseguire il mio percorso qui alla Sporting. A Casale sto molte bene e c’è un bel ambiente per lavorare. Con la dirigenza c’è massima condivisione ed unione di intenti per cercare di migliorare ogni aspetto, rispetto alla stagione appena conclusa. Sono carico e motivato e dovranno esserlo anche i giocatori che rimarranno e quelli ” nuovi” che arriveranno per cercare, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, di costruire insieme una grande annata. HALA SPORTING”

Da parte della società arriva il commento del direttore sportivo Filippo Vega: “Siamo contenti e convinti che il proseguo del progetto tecnico, come dichiarato l’anno scorso, porterà i suoi frutti anno per anno, ci auguriamo già dalla stagione che sta per arrivare. Samuel era ed è la persona giusta e dopo 1 anno di rodaggio tra i “grandi” ci farà fare quel salto di qualità che quest’anno e’ mancato per una serie di motivi. Siamo carichi e vogliamo tutti riscattare la deludente annata appena conclusa.”