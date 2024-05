Termina l’avventura in Vallata dell’allenatore argentino, autore di un campionato estremamente positivo col secondo posto finale in classifica e il migliore attacco del girone C di Promozione

Al termine della stagione 2023/2024, la Valsanterno comunica ufficialmente che Ivan Marcelo Potepan non sarà più l’allenatore della Prima Squadra nella prossima annata sportiva. Si chiude così dopo un solo anno l’avventura del tecnico argentino in Vallata, un campionato contrassegnato dal secondo posto finale in classifica e il raggiungimento della finale play-off.

Un campionato positivo quello appena concluso per la compagine valligiana, che dopo aver smaltito le scorie della retrocessione dell’annata precedente ha mostrato un calcio divertente e propositivo, in linea con le volontà e i principi di mister Potepan. Ne sono naturale riflesso le 74 reti siglate nelle 34 partite disputate (media superiore ai due gol per match) e il titolo di miglior attacco del girone C di Promozione, cui si accompagna quello di capocannoniere ottenuto da Denis Bali, autore di 25 gol stagionali.

Il contributo di mister Potepan alla Valsanterno si è arricchito, in corso d’anno, con il rivestimento del ruolo di Responsabile Tecnico del settore giovanile agonistico, con un evidente apporto alla causa delle formazioni del vivaio che hanno goduto del suo affiancamento. Effluvio positivo per le sorti dell’intero apparato valligiano che si aggiunge a quanto mostrato sul campo della Prima Squadra e motivazione per cui tutto il direttivo societario ci tiene a ringraziare il tecnico per l’apporto garantito alla causa della Valsanterno, augurando allo stesso le migliori fortune per il suo futuro sportivo e professionale.