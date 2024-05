Sweep ai danni del Godo per gli uomini di Acea che si sono imposti per 2 a 0 in gara 1 e per 3 a 2 in gara 2

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della prima fase della Serie A 2024 per gli Athletics Bologna che, tra le mura amiche del Centro Sportivo Pilastro, hanno battuto in entrambe le gare disputate il Godo Baseball. Gara 1 ha visto gli uomini di Acea imporsi per 2 a 0 grazie alla shutout combinata del duo Nepoti – Giorgi, mentre gara 2 ha visto protagonista Errico con il walk-off singolo al 9° inning per il 3 a 2 finale.

Nella prima gara della giornata, dedicata ai lanciatori italiani, regna l’equilibrio tra le due formazioni con il punteggio che rimane fermo sullo 0 a 0 per 3 riprese di gioco. Ad aprire le marcature sono le mazze felsinee con Errico che dopo aver raggiunto la prima base con 4 ball, ha rubato la seconda ed infine è arrivato in terza base sulla volata di Montanari Alessandro prima di segnare l’1 a 0 sulla valida di Monda Mirco. La partita rimane con il minimo scarto per altre 2 riprese di gioco con le difese che fanno la voce grossa.

A muovere il punteggio, al 7°, ci pensano nuovamente i ragazzi di Acea con il punto di Vignali che vale il 2 a 0. Dopo l’ottima prestazione di Nepoti (7rl 2bv 0r 1bb 9k) sul monte dei padroni di casa è salito Giorgi (2rl 3bv 0r 0bb 1k) che ha portato a termine l’incontro senza sbavature ottenendo la salvezza e completando la shutout.

Nella gara pomeridiana, dedicata ai lanciatori stranieri, partenza sprint dei gialloverdi che sbloccano il match già alla prima ripresa con il singolo da 2 punti di Sarita che spinge a casa Errico (scelta difesa) e Montanari Alessandro (singolo). Poi le difese ed i due lanciatori partenti, Alfonso Martinez per gli Athletics e Campos Carrazana per Godo, limitano le mazze avversarie mantenendo invariato il punteggio fino al 6° inning. Dopo 14 riprese gli ospiti segnano il primo punto della giornata con il fuoricampo di Tanesini che riapre il match sul 2 a 1.

Gli uomini di Acea non riescono più a segnare contro il partente mancino ospite mentre le mazze godesi trovano il pareggio all’8° inning con il singolo di Meriggi che spinge a casa base Casadio per il momentaneo 2 a 2. La formazione gialloverde, sprecato il doppio vantaggio, però non si scompone e sfrutta al meglio l’ultimo attacco a propria disposizione. Pancellini apre la ripresa con un lungo doppio che scalda gli animi dei compagni e dei tifosi mentre Mirko Errico, con 2 eliminati, trova la valida al centro del campo che permette a Corradin (pinch runner per Pancellini) di segnare il definitivo 3 a 2 che regala lo sweep agli A’s.