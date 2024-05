Approda in Vallata il tecnico ex Medicina Fossatone, che torna a lavorare con il direttore sportivo Maiardi (confermato) dopo la parentesi a Riolo Terme

Dopo la separazione con mister Potepan, la Valsanterno 2009 trova l’accordo con il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Promozione. Il confermatissimo direttore sportivo Daniele Maiardi si appresta alla sua quinta stagione nello staff dirigenziale valligiano inserendo alla guida dello staff tecnico Giangiacomo Geraci, impegnato sulla panchina del Medicina Fossatone, in Eccellenza, nelle tre scorse stagioni sportive.

Si ricongiunge, così, il binomio diesse-allenatore che aveva fatto le fortune del Riolo Terme in Promozione nella stagione 2019/20, terminata a marzo 2020 con i riolesi all’ottavo posto in classifica, miglior piazzamento storico per la società della valle del Senio.

Per mister Geraci si tratta così del ritorno in una categoria abbandonata nel 2021 nel segno di una carriera in crescendo nel ruolo da allenatore, dopo gli esordi in Seconda Categoria con la Libertas Castel San Pietro (vincendo il campionato), la parentesi all’Amaranto Castel Guelfo e le già citate esperienze a Riolo Terme e Medicina. Un piccolo passo indietro, ma con la voglia, l’entusiasmo e l’ambizione di puntare in alto.

«Quella con la Valsanterno è stata una trattativa lampo», racconta Geraci. «Non nego di avere avuto colloqui con altre società, anche di categoria superiore, che poi non si sono concretizzate; con Maiardi invece c’è stata un’intesa immediata sicuramente favorita e facilitata dalla reciproca ammirazione che abbiamo avuto nell’anno comune a Riolo. Arrivo in una società importante», continua, «molto ben strutturata e nella quale c’è la possibilità di lavorare e fare calcio in un certo modo, come mi piace. Mi aspetta una sfida molto stimolante in un campionato sicuramente competitivo, che vedrà ai nastri di partenza diverse squadre con rinnovate ambizioni e tra queste mi aspetto possa esserci la Valsanterno: cercheremo di proseguire con quanto di buono e bello è stato fatto nell’ultima stagione sportiva, confermando quanto più possibile il gruppo che ha lavorato insieme negli ultimi mesi ed eventualmente integrando qualche tassello, ma senza stravolgere. Il progetto che mi è stato proposto è importante e se riusciamo nelle intenzioni che ci siamo prefissati potremo divertirci molto».

«Quello di Geraci è stato il primo nome a cui ho pensato per la nostra panchina non appena abbiamo deciso di cambiare la guida tecnica»,aggiunge il direttore sportivo Maiardi, «e sono veramente felice e orgoglioso che abbia deciso di accettare la nostra proposta. Ritengo che Giangiacomo sia il profilo adatto per quella che è la nostra idea di gioco e per la squadra che proveremo a costruire, improntata come nello scorso anno su un gioco offensivo, aggressivo e propositivo. Avremo un organico sulla falsariga della scorsa stagione sportiva, proiettata a un campionato di alti livelli, compatibilmente con le avversarie che incontreremo».

Nei prossimi giorni sarà comunicato lo staff tecnico e dirigenziale che affiancherà rispettivamente mister Geraci e il diesse Maiardi.