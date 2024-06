Trionfano gli Original Celtic Bhoys in finale di coppa Emilia, sono i reggiani a centrare il double campionato – coppa

Si spegne in finale il sogno della Sporting Valsanterno di centrare il double coppa – campionato. Ad avere la meglio sul parquet della Palestra Corticella sono infatti gli Original Celtic Bhoys, vincitrice del campionato nel girone B.

Partita che pare da subito equilibrata con due squadre di pari livello. Al 2’ vanno in vantaggio i reggiani con una sfortunata autorete di Melandri, ultimo a toccare in una carambola in area. Ma al 5’ arriva già il pareggio Sporting: errato disimpegno e palla recuperata da Gavanelli che deposita in rete. Le occasioni si registrano da ambo le parti ma a passare sono ancora i Celtic al 15’ con Cellato, abile a concludere sul secondo palo una ripartenza. La partita resta bella con occasioni da ambo le parti ma i portieri fanno buona guardia e si va al riposo sul 2-1 per i reggiani.

Nella prima parte della ripresa le squadre paiono più accorte, ma la partita si anima nella parte finale. La Sporting spinge a caccia del pari creando parecchio scompiglio nella difesa reggiana che si aggrappa ad uno straordinario Zaccone, superlativo tra i pali che dice no a tutti i tentativi valligiani. Nel momento della Sporting però i Celtic trovano il 3-1 con Terranova sfruttando una dormita della difesa su angolo: siamo al 57’ e ormai le speranze giallorosse sono ridotte al minimo.

Mister Padovani si gioca la carta Marchetti portiere di movimento in un disperato tentativo di rimonta che vede però l’effetto opposto, con i reggiani che negli ultimi due minuti segnano altre due reti col portiere Zaccone, che mette la ciliegina sulla torta ad una prestazione da migliore in campo, e Giovanetti.

Finisce così 5-1 per i Celtic Bhoys, un punteggio forse troppo pesante per i nostri ragazzi per quanto visto in campo. Ai nostri avversari vanno i nostri sentiti complimenti per la vittoria della coppa e un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione in C2.

Ora un po’ di meritato riposo per i nostri ragazzi, mentre la dirigenza lavora sul futuro…