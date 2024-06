L’esposizione a Palazzo D’Accursio è visitabile gratuitamente sino alle 18.30

‘Sfumature di Azzurro’ fa tappa a Bologna: in vista dell’amichevole di domani, 4 giugno, quando la Nazionale di Spalletti incontrerà la Turchia al Dall’Ara, in una sfida preparatoria verso Euro 2024, il capoluogo emiliano ospita la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano. L’esposizione, che rientra nel protocollo siglato con la Regione Emilia-Romagna e che segue le mostre già effettuate a Cesena e Ferrara in occasione delle due sfide dell’Under 21, è a Palazzo D’Accursio e sarà visitabile gratuitamente oggi, 4 giugno, con orario continuato sino alle 18.30.

I cimeli esposti

È un’esposizione che ripercorre l’avventura azzurra ai campionati Europei: una storia che parte dal trionfo nel 1968 – mostrato attraverso la maglia di Sandro Salvadore e il gagliardetto della finale con la Jugoslavia – e che passa dagli altri Europei ospitati dal nostro Paese, nel 1980, raccontati grazie alla maglia di Roberto Pruzzo. Quindi un salto a Euro ’88, con il pallone della competizione e con il gagliardetto di Italia-Spagna.

E ancora: le vittorie sfiorate a inizio anni Duemila, con le maglie di Vincenzo Montella e Andrea Pirlo a testimoniare le finali raggiunte nel 2000 e nel 2012, fino ad arrivare all’ultimo successo continentale degli Azzurri, a Euro 2020, con la maglia di Gianluigi Donnarumma, votato miglior giocatore della competizione. Essendo in Germania, impossibile non fare riferimento al Mondiale vinto nel 2006 proprio in terra teutonica: alla mostra sarà possibile ammirare pezzi unici di quella competizione come la maglia di Francesco Totti, il gagliardetto della semifinale Germania-Italia e il pallone della finale di Berlino contro la Francia. L’esibizione ospita anche le Coppe del Mondo e quelle degli Europei vinte dagli Azzurri.

Casa Azzurri

La mostra itinerante del Museo del Calcio si trasferirà quindi da Bologna a Iserlohn, in Germania, all’interno di Casa Azzurri. I cimeli che arricchiranno l’esposizione ‘Sfumature di Azzurro’ a Bologna potranno quindi essere ammirati anche in Germania, nel ‘quartier generale’ della nostra Nazionale, a partire dall’11 giugno.