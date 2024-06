La manifestazione, giunta alla sua 49° edizione, prenderà il via sabato 8 giugno

E’ stata presentata nella Club House del Circolo la 49° edizione del torneo nazionale Open “Mauro Ricci”, in programma al Circolo Tennis Cacciari di Imola dall’8 giugno. Si parte sabato con la seconda edizione del trofeo “BCC della Romagna Occidentale”, il classico “Mauro Ricci” dotato di 1500 euro di montepremi.

E’ un torneo che promette scintille, visto che sono già 65 i giocatori iscritti, tra questi alcuni giovani di qualità come il 2.3 Federico Marchetti, il 2.5 forlivese Nicola Filippi ed il 2,6 beniamino di casa Filippo Di Perna, al rientro dagli studi universitari al College di Hilo, alle Hawaii.

Dal 22 giugno al 9 luglio, sempre al Ct Cacciari, la scena si sposta sul circuito femminile Open con il 4° trofeo “Studio Seta” dotato di un montepremi di 1000 euro.Alla conferenza stampa presenti il presidente del Ct Cacciari, Vittoria Zoli, il direttore Antonio Di Perna ed il maestro Alberto Bellei.

La presidente Vittoria Zoli ha sottolineato la qualità e l’importanza del programma agonistico e sportivo della lunga estate tennistica del Ct Cacciari Imola che comprende tornei di alto livello e per tutte le categorie “Per questo vorrei ringraziare in primis la Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale che ci sostiene nell’organizzazione di manifestazioni così importanti”. Il maestro Alberto Bellei si è dimostrato molto sodisfatto: “Ogni anno la situazione tecnica migliora qui al Ct Cacciari, alcune squadre quest’anno sono state protagoniste. Per questo ci fa piacere premiare oggi le squadre che si sono messe in particolare evidenza, l’Under 14 femminile, l’Under 12 maschile e la formazione di serie C femminile che si è salvata. Per questi risultati vorrei ringraziare i miei colleghi Riccardo Zardi e Filippo Albonetti”.

Il direttore Antonio Di Perna ha sottolineato: “Quest’anno il Circolo Tennis Cacciari di Imola ha messo in campo ben 18 squadre agonistiche, dai giovani ai veterani. Non solo, organizziamo 11 tornei della Federazione, di cui tre Open e già si sono svolte sui nostri campi le qualificazioni regionali ai campionati italiani Under 11 e 12. Inutile negare che l’effetto Sinner si fa sentire, molta gente si informa, diverse famiglie vogliono portare i figli ai corsi ed alla scuola estiva. Una cosa bella e positiva. Per quanto riguarda l’Open hanno già dato la loro adesione giocatori importanti, mi auguro ci siano anche Enrico Baldisserri e Noah Perfetti”.

“Organizzare un Open è un impegno molto bello ma anche tosto – ha ribadito Vittoria Zoli – per fortuna noi abbiamo un’organizzazione di tipo familiare, sempre presente nonostante le tante ore di lavoro”. Per l’edizione di quest’anno del “Mauro Ricci” sono attesi in campo ben 100 giocatori ed anche più, sarà un mese intenso, perché si parte sabato e si terminerà il 9 luglio, con una programmazione soprattutto serale. A margine della conferenza sono state premiate dai dirigenti e dai tecnici anche tre squadre che hanno dato lustro al Club.

L’Under 14 femminile con Ludovica Monferini Morini, Giulia e Sofia Scheda ed Elena Albertazzi. L’Under 12 maschile con Matteo Mosca, Davide Morsiani, Samuele Poli, Alessandro Bistarelli e Tommaso Giangiordano ed il team di serie C femminile con Martina Balducci, Melanie Carosella, Valentina Benini ed Arianna Maltese.