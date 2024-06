Con la squadra di D1 maschile vince il match contro Argenta (FE) che permette la promozione in serie C Regionale/Nazionale

In un’emozionante giornata di tennis, la squadra di Castel San Pietro Terme, composta da Samuele Piazza (capitano), Matteo Fioretto, Jacopo Gamberini, Leonardo Pieracci, Mattia Barbarino, Marco Casadio e Pietro Molinari ha trionfato contro la formazione di Argenta con un risultato finale di 3-1.

L’incontro si è svolto al circolo tennis di Argenta (Ferrara) e ha visto protagonisti i giovani atleti agonisti del Casatorre di Castel San Pietro Terme.

Il primo match della giornata ha visto Elia Brunelli di Argenta affrontare Leonardo Pieracci. Nonostante Pieracci abbia lottato con tenacia, Brunelli si è imposto, vincendo con il punteggio di 6-1, 6-2, portando subito in vantaggio la sua squadra.

Nel secondo incontro, Samuele Piazza ha risposto con una prestazione solida contro Giorgio Manzoni, imponendosi con un convincente 6-1, 6-4 e riportando la parità nel punteggio complessivo.

Il terzo match ha offerto uno spettacolo avvincente, con Jacopo Gamberini che ha rimontato dopo aver perso il primo set contro Riccardo Venturini. Gamberini ha vinto con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2, regalando così il secondo punto alla sua squadra.

L’ultimo incontro, risultato poi decisivo per l’esito finale, ha visto Matteo Fioretto affrontare Rolando Binelli in una battaglia serrata. Fioretto ha mostrato grande determinazione e abilità nei momenti cruciali, vincendo entrambi i set al tie-break con il punteggio di 7-6, 7-6. I due tie-break sono stati particolarmente emozionanti, con Fioretto che ha mantenuto i nervi saldi nei momenti di maggiore tensione.

Il capitano, Samuele Piazza, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria: “Sono orgoglioso della squadra. Oggi abbiamo dimostrato carattere e determinazione, affrontando una squadra forte come Argenta e riuscendo a ottenere una vittoria importante. Ringrazio tutti i ragazzi e ricordo che Gamberini, Pieracci e Molinari sono atleti cresciuti nel nostro settore giovanile. Con questa vittoria, la squadra del CT Casatorre continua a dimostrare il proprio valore e a coltivare ambizioni importanti per il futuro. Il prossimo anno i ragazzi saranno impegnati in un’altra sfida cruciale, che non mancherà di regalare nuove emozioni agli appassionati di tennis di Castel San Pietro Terme”.