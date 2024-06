Gli uomini di Acea ospitano la formazione di Anzio per l’8° turno di campionato. Le gare domenica 16 giugno alle ore 11 ed alle ore 15.

Archiviato il weekend difficile contro il Nettuno 1945, gli Athletics Bologna si apprestano ad ospitare l’altra formazione laziale del girone D del massimo campionato italiano, i Lions Dolphins Nettuno. Le sfide tra le due compagini si disputeranno al campo del centro sportivo Pilastro di Bologna con gara 1 alle ore 11.00 e gara 2 alle ore 15:00 di domenica 16 giugno.

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Lions Dolphins

Queste le pitching coach Luca Draghetti: ‘‘Sicuramente non sarà né la stessa partita né la stessa squadra che abbiamo incontrato all’andata per svariati motivi. Sono una formazione giovane e come tale più giocano più acquisiscono esperienza. Hanno da poco inserito nel roster un nuovo lanciatore straniero che ha fornito ottime prestazioni e statistiche tipo una ERA di 0.75 e una media battuta concessa di 176. Noi siamo in emergenza con alcuni giocatori non disponibili, tipo Vignali e Sarita, a cui vanno i nostri auguri per un pronto rientro e altri in rientro ma con poco allenamento. Per quanto riguarda il monte di lancio, non sono ancora sicuro di poter avere Montieth disponibile per domenica, lo valuteremo insieme allo staff e lui stesso. Sono sicuro che affronteremo le gare con la solita determinazione e grinta che sempre ci ha contraddistinto e che chi scenderà in campo darà il cento per cento per portare a casa il risultato. ‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

Sempre più corta la coperta a disposizione dello staff tecnico gialloverde. Dovrebbero poter tornare tra gli arruolabili, o almeno in parte, Marinelli e Cocchi ma non saranno della contesa Vignali e Sarita. Ancora in forte dubbio, invece, la presenza di Montieth.

Lions Dolphins Nettuno Baseball: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La formazione ospite, guidata dal manager Martufi Camillo, ha un record di 2 vittorie e 12 sconfitte. Nelle due sfide d’andata furono i gialloverdi ad avere la meglio espugnando espugnarono entrambe le volte lo stadio ‘’R.Reatini’’ di Anzio. Il roster laziale si è rinforzato con gli innesti di De Angelis e Laurecio Vil. Proprio quest’ultimo è il miglior lanciatore dei Lions Dolphins con una ERA di 0.75 in 24 riprese lanciate con 44 strikeout realizzati ed una media battuta concessa agli avversari di .176. Nel box di battuta, invece, spiccano le prestazioni di Giuseppe Sellaroli con una media battuta di .333 con 2 doppi e 4 punti battuti a casa.