I toscani si impongono in gara 1 per 7 a 3 mentre in gara 2 un sontuoso Alfonso Martinez guida i gialloverdi nella vittoria per 3 a 0

In una domenica caratterizzata dal brutto tempo e dalla pioggia gli Athletics Bologna ospitano i Lupi Auto Fiorentina e, come per le sfide d’andata, le due formazioni si dividono la posta in palio. A favore degli ospiti gara 1 che finisce 7 a 3 per i toscani, mentre a tinte gialloverdi gara 2 grazie al successo per 3 a 0 degli uomini di Acea. Da segnalare, in gara 2, la super prova sul monte di lancio felsineo di Raider Alfonso Martinez autore di un complete game shutout ovvero una partita completa senza subire punti, la prima nella sua esperienza italiana. Per lui 9 riprese lanciate, 6 valide subite, 3 basi ball concesse e 7 eliminazioni al piatto effettuate.

La prima partita della giornata inizia con l’incognita meteo a causa della pioggia che cade, seppur inizialmente leggera, sul centro sportivo Pilastro di Bologna. Il primo punto della giornata arriva nella seconda ripresa di gioco con capitan Accorsi (singolo) che sfrutta al meglio alcune disattenzioni difensive ospiti per portare gli A’s avanti 1 a 0. Al cambio campo, però, gli ospiti ribaltano la partita con un big inning da 4 punti. Dopo aver riempito le basi il partente felsineo Nepoti sembra poter uscire indenne dalla ripresa mettendo a segno 2 strikeout ma i singoli di Fontana e Faticanti producono 4 punti che portano la Fiorentina avanti 4 a 1.

Gli uomini di Acea non riescono a ribattere ai colpi subiti mentre le mazze toscane, nonostante l’interruzione per pioggia, non smettono di produrre e realizzano altri 3 punti nel 5° inning che indirizzano il match a proprio favore. Nella parte bassa del sesto inning i felsinei provano a rientrare in partita con 2 punti che riducono il divario tra le due formazioni sul 7 a 3 ma la rimonta gialloverde si interrompe e gli ospiti si aggiudicano gara 1.

Nel pomeriggio la gara rimane sullo 0 a 0 per 3 riprese grazie alle buone prove dei lanciatori partenti Alfonso Martinez (Athletics) e Martin Perez (Fiorentina). A sbloccarla ci pensa Alessandro Montanari con un fuoricampo tra esterno centro ed esterno destro che vale l’1 a 0 gialloverde. Le mazze ospiti faticano a trovare continuità contro Alfonso Martinez mentre quelle bolognesi sfruttano al meglio l’avvicendamento sul monte toscano aumentando il proprio vantaggio.

Errico arriva salvo in seconda base su un errore difensivo ospite, Alessandro Montanari batte un singolo mentre capitan Accorsi porta entrambi i compagni a casa base con un doppio che porta il vantaggio gialloverde sul 3 a 0. Sul monte di lancio felsineo il partente cubano Alfonso Martinez chiude la partita lanciando tutta la gara senza subire punti e gli Athletics si aggiudicano gara 2 per 3 a 0.