I gialloverdi saranno ospiti della formazione toscana nell’ultima giornata della prima fase del campionato

Nell’ultima giornata della prima fase della Serie A 2024, gli Athletics Bologna saranno ospiti del Padule Baseball allo stadio comunale di Sesto Fiorentino. Le gare si giocheranno sabato 29 giugno alle ore 15:00 ed alle ore 20:00.

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Padule Baseball

Queste le parole dell’MVP dello scorso weekend (votazioni avvenute sulla nostra pagina Instagram @athleticsbologna) Raider Alfonso Martinez: ‘‘Innanzitutto grazie mille per avermi dato l’opportunità di giocare nel campionato italiano e ancor di più a tutto l’ambiente degli Athletics Bologna per avermi accolto come in una famiglia perché le mie uscite all’inizio non erano delle migliori, mi sono concentrato a migliorare in ogni partita e lì il risultato è arrivato, sono molto felice della mia partita della scorsa settimana contro la Fiorentina ma sabato dobbiamo affrontare per la seconda volta il Padule, all’andata hanno giocato un ottimo baseball, è stato per me una bella sfida contro Silva Mena, il lanciatore mancino del Sesto. Sabato sarà ancora un’altra storia ed il verdetto del campo non mente mai e vince sempre la squadra che sarà stata la migliore. ‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

Ancora ai minimi termini il roster a disposizione del manager gialloverde Acea che dovrà fare nuovamente i conti con gli infortuni e con un’infermeria che non sembra volersi svuotare. Confermati Nepoti ed Alfonso Martinez come partenti rispettivamente di gara 1 e gara 2.

Padule Baseball: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La formazione toscana è alla ricerca della prima gioia della stagione e vorrà sicuramente ottenerla davanti al proprio pubblico prima dell’inizio della seconda fase. Il miglior battitore della formazione di casa è Gentili Riccardo con una media battuta di .288 con 15 valide su 52 turni con 2 doppi, 8 punti battuti a casa e 4 punti segnati. Sul monte di lancio, invece, spiccano le statistiche di Silva Mena Ricardo Antonio, ex Longbridge 2000, con 55.2 riprese lanciate, 58 strikeout realizzati ed una media PGL di 3.88.