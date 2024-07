La tennista ha conquistato la vittoria sui campi del Club Tennis Cacciari sconfiggendo Giulia Tozzola

Martina Balducci batte Giulia Tozzola in una finale molto imolese e si aggiudica il torneo Open femminile sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola, il 4° trofeo “Studio Seta”, dotato di 1000 euro di montepremi. In finale la 2.7 portacolori del Ct Cacciari si è imposta per 6-4, 6-3 su Giulia Tozzola al termine di un match piuttosto equilibrato e giocato davanti ad una bella cornice di pubblico. Al termine le premiazioni effettuate dalla presidente del Ct Cacciari, Vittoria Zoli.

Nelle semifinali di lunedì sera la beniamina di casa Martina Balducci ha battuto 6-3, 6-4 nel derby romagnolo la giovane 2.7 cesenate Chiara Bartoli. Nella parte bassa del tabellone finale anche per la 2.5 Giulia Tozzola, testa di serie n.2, che ha travolto 6-0, 6-0 in semifinale la 2.6 Elena Schueuer (Tennis Modena), n.3 del seeding. La giocatrice dell’Alex Rambelli Academy è apparsa nell’occasione in brillanti condizioni di forma.

Quarti: Martina Balducci (2.7)-Anita Picchi (2.5, n.1) 6-1, 6-1, Chiara Bartoli (2.7)-Carolina De Poli (2.8) 6-3, 6-1, Elena Schueuer (3.6, n.3)-Valentina Benini (3.2) 6-2, 6-2, Giulia Tozzola (2.5, n.2)-Gaia Donati (2.7) 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è stata Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.