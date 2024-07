I gialloverdi ospiteranno il Verona nella prima giornata della Poule Salvezza. Le gare si giocheranno domenica 21 luglio alle ore 11 ed alle 15.30.

Messa alle spalle la prima fase del massimo campionato di baseball italiano, gli Athletics Bologna si apprestano ad iniziare la propria Poule Salvezza. Nella prima giornata della seconda fase della Serie A 2024, i gialloverdi ospiteranno il TecnoVap Verona al centro sportivo Pilastro di Bologna. Le gare si giocheranno domenica 21 luglio alle ore 11:00 ed alle ore 15:30.

L’intervista pre serie tra Athletics Bologna e Verona

Queste le parole dell’MVP dell’ultimo weekend di gioco (votazioni avvenute sulla nostra pagina Instagram @athleticsbologna) Mirko Errico: ‘‘In questa fase del campionato ogni weekend sarà importante per raggiungere l’obiettivo stagionale. Sarà un girone combattuto e sicuramente avremo la possibilità di esprimere un buon baseball quindi sarà molto stimolante per ogni giocatore fare sempre meglio. Credo nella mia squadra e non vedo l’ora di cominciare. Questo weekend affronteremo Verona che ha disputato una buona stagione fino a questo punto ma proveremo a partire nel migliore dei modi per metterci subito sulla strada giusta. ‘’

Athletics Bologna: le ultime informazioni sulla squadra

Sembra svuotarsi l’infermeria felsinea con il manager Antonio Acea che dovrebbe avere a propria disposizione quasi tutto il roster bolognese per le due sfide di apertura della Poule Salvezza 2024. Assente, per squalifica, in gara 1 Alessandro Montanari. Sul monte Nepoti ed Alfonso Martinez dovrebbero essere i partenti delle sfide.

Tecnovap Verona: alla scoperta degli avversari degli Athletics Bologna

La formazione scaligera, guidata dal manager John Patrick Cortese, ha chiuso la prima fase con un record di 12 vittorie ed 8 sconfitte ottenendo il secondo posto del girone B. Tra le fila venete spiccano le statistiche offensive di Matteo Nifosì con 24 valide su 64 turni (.375 avg), 5 doppi, 11 punti segnati ed 11 punti portati a casa. Sul monte di lancio, invece, spiccano le prestazioni del trio composto da Ramon Aramayo Lucas (2W, 0L, 0.60 ERA, 45 inning lanciati, 48 strikeout effettuati ed una media battuta concessa agli avversari di .205), Garda Dario (3W, 0L, 3SV, 1.08 ERA, 25 inning lanciati, 15 strikeout effettuati ed una media battuta concessa agli avversari di .258) e Mattia Aldegheri (6W, 0L, 1.68 ERA, 59 inning lanciati, 82 strikeout effettuati ed una media battuta concessa agli avversari di .138). Quest’ultimo, inoltre, ha partecipato all’Haarlem Baseball Week con la nazionale italiana facendo il partente nella gara persa dagli azzurri per 8 a 2 contro il Giappone. Per il pitcher scaligero 5 riprese lanciate, 5 valide concesse, 3 punti subiti e 2 eliminazioni al piatto effettuate.