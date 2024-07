Gli uomini di Acea iniziano la Poule Salvezza con un pareggio contro la formazione scaligera. Gara 1 finisce 3 a 1 per i gialloverdi mentre gara 2, 5 a 3 per i veneti

Gli Athletics Bologna iniziano la propria seconda fase di stagione ospitando al Pilastro il TecnoVap Verona. Le due formazioni si contendono sul filo del rasoio entrambe le gare con la posta che viene equamente divisa tra le due compagini. Gara 1 sorride ai padroni di casa, 3 a 1, grazie ad un’ottima prova del monte di lancio composto dal duo Nepoti-Giorgi mentre gara 2 la portano a casa gli ospiti, guidati da Brody Rubenstain, con il punteggio di 5 a 3.

Nella sfida mattutina partono forte i monti di lancio con Nepoti (A’s) ed Aldegheri (Verona) che nelle prime due riprese di gioco non concedendo occasioni agli attacchi avversari. Al terzo inning, però, gli uomini di Acea sono bravi a sfruttare al meglio un paio di errori scaligeri. Con 2 eliminati Del Priore guadagna una base ball, raggiunge la seconda con una rubata, la terza con un balk ed infine porta in vantaggio i felsinei sulla battuta di Manuel Monda su cui la difesa ospite commette un errore. La difesa bolognese stronca sul nascere la risposta dell’attacco veneto al cambio campo mentre capitan Accorsi, con un singolo, spinge a casa Errico per il 2 a 0 nella parte bassa del 4° inning. Al 5° arriva il punto ospite con Orrasch che batte un doppio e segna su un errore difensivo gialloverde. Al cambio campo, però, i padroni di casa ristabiliscono le 2 lunghezze di vantaggio con Monda Manuel che segna il 3 a 1 su lancio pazzo. Nelle ultime 4 riprese le difese mettono il freno agli attacchi avversari e Nepoti prima, e Giorgi poi, portano agli Athletics la prima vittoria della Poule Salvezza.

Come in gara 1 i due lanciatori partenti fanno la voce grossa nelle prime due riprese di gioco prima del punto, nel terzo inning, degli A’s. Pancellini e Montanari Lorenzo aprono la ripresa con una valida a testa, Del Priore si sacrifica e li fa avanzare mentre sulla volata di Monda Manuel entra il primo punto gialloverde. Al cambio campo arriva la pronta risposta ospite con le valide di Orrasch e Rubenstein (doppio) che impattano la sfida. Il vantaggio scaligero arriva al 5° inning con il triplo di Rubenstein che spinge a casa Burato per il momentaneo 2 a 1 ospite. Le mazze felsinee non riescono a ribattere ed allora la formazione guidata da Cortese allunga la ripresa seguente. Con i singoli di Martignoni e Bonamini che valgono il 3 a 1.

Al cambio campo arriva la risposta dei padroni di casa che impattano la gara. Errico apre la ripresa con una base ball mentre Montanari Alessandro lo porta avanti con un singolo. Sarita effettua un bunt su cui la difesa ospite commette un errore e permette ad Errico di siglare il 3 a 2. Il pareggio lo segna Montanari sulla volata di Monda Mirco. La parità dura il tempo dell’inversione di campo con le mazze venete che tornano a segnare. Burato batte un singolo e viene seguito da Orrasch e Rubenstein che collezionano il 4 a 3. Il definitivo 5 a 3 arriva sulla base ball a Bonamini con basi cariche. I padroni di casa avrebbero l’occasione per tornare in partita nell’8° inning ma con basi cariche e zero eliminati le mazze gialloverdi vengono domate dal closer Padovani che chiude la gara ed ottiene la salvezza. Verona espugna il Pilastro in gara 2 per 5 a 3.