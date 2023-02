Accordo tra Autostrade e Comune di Castiglione – Il sindaco Fabbri “Opportunità per tutto il territorio con una platea potenziale di 2 milioni di persone”

Da venerdì 24 febbraio l’area di servizio Badia Ovest, sulla Variante di Valico (Direttissima), ospita uno spazio di promozione turistica dell’Appennino bolognese. Questo grazie ad un accordo tra il Comune di Castiglione e Autostrade per l’Italia che prevede il posizionamento in una posizione strategica e di grande visibilità di un Totem Touch all’interno del locale ristoro-market dell’area food, che proietterà video sul territorio oltre a dare informazioni sulla viabilità.

Per ora verranno proiettati video già esistenti, ma in futuro ne verranno prodotti ad hoc in coordinamento con Territorio Turistico e Città metropolitana. In questo primo periodo nei video, oltre a Castiglione (versione cultura, natura e concerti), ci saranno le Terme di Porretta, il Corno alle Scale, la Via degli Dei, la Via della lana e della seta, Bomba (ebike) di Loiano, la Rocchetta Mattei, Tolè/Pieve di Roffeno, il Museo etrusco di Marzabotto e i parchi della montagna (laghi, Corno, Montesole, Monteveglio, Contrafforte pliocenico…). I video saranno proiettati a rotazione con un aggiornamento costante per promuovere tutto il territorio.

In A1 ci sono 3 aree di servizio nell’Appennino bolognese, tutte e 3 nel territorio del comune di Castiglione: Roncobilaccio est, Roncobilaccio ovest sulla panoramica e Badia ovest sulla variante di Valico (Direttissima). Da qui l’idea dell’accordo tra Aspi e il Comune guidato dal sindaco Maurizio Fabbri che è anche presidente dell’Unione Appennino e delegato in Città metropolitana.

“L’accordo – spiega il sindaco Fabbri – è del Comune di Castiglione, ma subito ho condiviso con Unione e Città metropolitana questa opportunità per promuovere non solo il territorio del Comune di Castiglione ma di tutto l’Appennino emiliano e bolognese. Grazie alla collaborazione e disponibilità di Aspi abbiamo colto un’opportunità innovativa con una platea di circa 2 milioni di contatti l’anno. Un potenziale molto importante per la promozione territoriale dell’Appennino bolognese. A queste persone che spesso entrano nell’area di servizio di Badia Ovest senza sapere dove si trovano, verrà così raccontato il territorio circostante con dei brevi video intervallati da informazioni sul traffico. Ringrazio anche l’Unione dei Comuni per aver montato i video e Città metropolitana e Territorio Turistico per la collaborazione nel proseguimento dell’attività”.