Punto di arrivo sarà la Spiaggia del Sole sul lungomare di Riccione

Quattro percorsi completamente differenti l’uno dall’altro per scoprire le meraviglie del territorio Emiliano-Romagnolo pedalando su sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici fino ad arrivare al mare. Nessun tempo limite e nessuna gara.

L’evento sportivo Emilia-Romagna Bike Trail è organizzato dall’Associazione Arrivano i Regaz e patrocinato dal Comune di Medicina, in collaborazione con ProLoco. Quest’anno l’iniziativa ha il riconoscimento e patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.



La partenza è programmata per le ore 8 di sabato 29 aprile dal Camping Club del Sole di Bologna. Il percorso prevede una sosta in Piazza Maggiore e un passaggio al Santuario di San Luca, per poi continuare in sella alla propria bicicletta alla scoperta delle bellezze di questa Regione. Una tappa importante sarà quella a Medicina, dove si attenderanno i partecipanti in Piazza Garibaldi per un ristoro a km zero.

Per consentire a tutti di sperimentare il mondo del bikepacking e dei trail sono stati tracciati in GPX quattro percorsi diversi, tutti bellissimi con importanti differenze in termini di chilometraggio e dislivello.

Qualunque sia il grado di preparazione e il tipo di bike sarà il partecipante, in totale autonomia, a decidere quando e dove mangiare, quando e dove dormire. Nessun cronometro, nessun limite di tempo e nessuna gara. Il punto di arrivo sarà presso la Spiaggia del Sole (bagno 86/87) sul lungomare di Riccione, dove lo staff coronerà i partecipanti con una buona birra artigianale offerta dello sponsor.

Come nasce ERBT?

Di ritorno da un evento in bikepacking e guidando verso casa all’altezza di Riccione, Stefano Romualdi ha immaginato quanto ci sarebbe stato da raccontare con una traccia su strade secondarie e sterrate attraverso la nostra regione. Pensando alle soste culinarie, culturali e agli ottimi collegamenti ferroviari per il rientro verso Bologna, sarebbe stato perfetto un evento in bikepacking in autonomia con partenza comune.

Non passarono tanti giorni e a inizio novembre 2019 chiama gli amici con cui condivide la stessa passione per raccontare la propria idea in osteria, davanti a un piatto di friggione e un buon bicchiere di Sangiovese. Il nome nacque facilmente pensando alla nostra regione: ROMILIA.

Da subito, il Comune di Medicina ha dato il pieno appoggio nel far nascere questo progetto, presentando l’evento sportivo anche alla Città Metropolitana, per promuoverlo e renderlo fattibile.

Il progetto dovette subire, come tutto del resto, gli stop della pandemia e venne riproposto in autunno 2020 in 2 modalità: partenza mattutina da Bologna per i ciclo-avventurieri in e-bike e alla sera con luna piena per le bici non assistite.

Da allora sono seguite altre 2 edizioni, raggiungendo nell’ultima fino a 110 iscritti!

Sono nate quattro differenti tracce per assecondare ogni gusto, difficoltà e modo di scoprire il territorio.