E’ stata realizzata in collaborazione con Trenitalia Tper e appartiene alla collana ‘Regionali da vivere’ lanciata da Giunti Editore e Trenitalia

Linee ferroviarie che diventano veri e propri itinerari turistici e treni regionali che da mezzo di trasporto, grazie ai paesaggi attraversati, si trasformano e diventano parte del viaggio stesso. L’Emilia-Romagna si può scoprire anche così, attraversandone il territorio senza fretta, in cerca di bellezze nascoste e meno note, di curiosità e punti di interesse non scontati, tutti raggiungibili comodamente a piedi dalle stazioni ferroviarie.

“L’Emilia-Romagna in treno” edita da Giunti Editore e realizzata in collaborazione con Trenitalia Tper, è l’ultima guida turistica della collana “I Regionali da Vivere” lanciata dalla casa editrice insieme a Trenitalia. È stata presentata oggi nella sede della Regione, alla presenza dell’assessore regionale a Turismo e Mobilità sostenibile, Andrea Corsini, dell’ad di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio, e del direttore di Divisione della Giunti Editore, Marco Bolasco.

“Viaggiare è vivere, soprattutto se il viaggio è sereno, a misura d’uomo: il viaggio in treno. L’offerta dei treni regionali nelle nostre stazioni è capillare e le soste nelle stazioni riservano sorprese”.

Così recita l’introduzione della guida, in vendita da oggi nelle librerie e online, un compendio dettagliato di itinerari con suggerimenti culturali, turistici e gastronomici. Da Piacenza a Misano Adriatico, da Bologna a Rimini passando per Ravenna, da Bologna verso Ferrara, ma anche da Guastalla a Reggio Emilia, da Suzzara a Parma, o ancora dal capoluogo emiliano verso Portomaggiore o San Felice sul Panaro: sono otto gli itinerari presi in considerazione e 46 le tappe, in città più o meno note, fra grandi classici e autentiche sorprese. La guida, in 160 pagine, offre un nuovo punto di vista – a portata di treno e da raggiungere a piedi nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie – delle bellezze culturali, naturalistiche, con suggerimenti enogastronomici e dei servizi necessari al turista.

Da sempre considerati i treni dei pendolari, negli ultimi anni l’utilizzo dei Regionali è in forte crescita nei fine settimana e nei periodi di vacanza, quando il treno da mezzo di spostamento casa-lavoro o casa-scuola diventa occasione di viaggio e di scoperta del territorio, oltre a un modo per evitare code estenuanti nelle strade. Fra le destinazioni di punta dell’estate 2023 l’Emilia-Romagna gioca un ruolo importante, una ‘terra di mille seduzioni’, come suggerisce Antonio Machado nella guida, meta di eccellenza delle vacanze estive degli italiani e di moltissimi stranieri.

“Con la collana “Regionali da vivere” – ha spiegato il direttore di divisione della Giunti Editore, Marco Bolasco-, abbiamo cercato di raccontare un turismo diverso, alla portata di tutti: guide che usano il treno per scoprire ciò che magari non era lontano da noi e che grazie al treno riusciamo a scoprire o a riscoprire. Perché da quel finestrino possiamo osservare luoghi che non sempre sono accessibili alle auto e perché il treno permette un modo diverso di relazionarsi con il territorio. Territori che vogliamo, sì, leggere sotto il profilo culturale e artistico ma, attraverso queste guide, anche e soprattutto per le loro ricchezze naturalistiche e gastronomiche”.

Le offerte dei treni regionali

Fra le novità dell’offerta di Trenitalia Tper messa a punto insieme a Regione Emilia-Romagna, il ritorno dei Regionali diretti fra il Piemonte e la Riviera Romagnola, con corse nel fine settimana che da 4 passano a 8 e il debutto nei week end di due corse fra Venezia Santa Lucia e Cattolica via Ravenna. Riproposta anche l’Orobica Line particolarmente cara ai turisti provenienti da Bergamo e Brescia. Nel terzo e quarto fine settimana di giugno questi treni sono stati scelti da più di 23 mila passeggeri. Complessivamente, nello stesso periodo, sono state oltre 110 mila le persone che hanno scelto i treni regionali per raggiungere città d’arte e spiagge della Romagna – con punte di quasi 39 mila a Rimini, oltre 18 mila a Ravenna, più di 10 mila a Riccione e altrettanti a Cervia e una media di 6.500 a Cesenatico e a Cattolica – grazie anche alla conferma di tutti i treni aggiuntivi proposti con successo lo scorso anno.