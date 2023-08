In collaborazione con Emilia Romagna Turismo

“Viaggio in Emilia Romagna” è la nuova campagna lanciata da noleggioauto.it in collaborazione con Emilia Romagna Turismo, per supportare la ripresa del turismo in questa regione, attraverso quattro aspetti unici: spiagge, cibo, motori e arte e cultura.

A seguito delle alluvioni, di cui la regione è stata oggetto lo scorso maggio, i danni e le perdite stimate per l’Emilia Romagna hanno avuto un costo altissimo sull’economia regionale. Basti pensare che la stima provvisoria dei danni indicata dalla Regione a fine giugno era pari a 8,8 miliardi di euro. Alla luce di ciò, è anche importante considerare che il turismo è una delle fonti di guadagno più importanti per l’Emilia Romagna e per tutta l’Italia in generale.

A tal proposito, la campagna “Viaggio in Emilia Romagna” ha l’obiettivo di far conoscere ancor di più le bellezze della regione attraverso quattro guide tematiche di viaggio e contribuire così a stimolare il turismo nelle zone colpite dall’alluvione.

Sono quattro le tematiche principali scelte per la campagna: spiagge, cibo, arte e cultura, motori

Per ciascuna di queste categorie, i local intervistati da noleggioauto.it hanno fornito cinque suggerimenti da non perdere. La prima guida riguarda le spiagge più belle. La scelta tra i lidi della Riviera Romagnola è caduta sulle spiagge inclusive di Ravenna, i meravigliosi lidi di Comacchio, la bella spiaggia di Cattolica, senza dimenticare l’iconica spiaggia di Rimini e i lidi per relax e divertimento di Cervia e Milano Marittima.

Sul tema del cibo, in Emilia Romagna non è certo difficile trovare cinque piatti tipici da suggerire a chi si avvia verso un viaggio on the road in questa zona. Per questo motivo, non può mancare la pasta fresca, di cui la regione è la regina indiscussa, proseguendo con i salumi da accompagnare con tigelle e gnocco fritto. Inoltre, non possono mancare il Parmigiano Reggiano, la Piadina Romagnola e la torta Tenerina, per un tocco “dolce”.

Anche in merito al tema arte e cultura, l’Emilia Romagna ha molto da offrire: dai meravigliosi mosaici di Ravenna all’inestimabile complesso UNESCO di Modena. In aggiunta, tra i luoghi culturali da non perdere in Emilia Romagna si trovano anche la “Dotta” Bologna, Faenza, nota per le sue ceramiche, e i meravigliosi Castelli del Ducato.

Infine, una delle chicche di questa regione è senza dubbio il settore dei motori. Non a caso, molti dei musei del settore automotive d’Italia si trovano in Emilia Romagna, come quelli della Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini e l’autodromo di Imola, pronti ad accogliere i grandi appassionati dei motori.