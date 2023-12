Il cambiamento più evidente è la necessità del passaporto

La Brexit ha introdotto nuove sfide che hanno impattato su vari aspetti della vita e dell’economia in UK. Non ultimo il settore dei viaggi studio, che vede nel Regno Unito una delle destinazioni più gettonate d’Europa, ma con la progressiva introduzione di nuove regole per l’ingresso nel Paese, le cose si sono complicate dal punto di vista di studenti e agenzie per i viaggi studio.

Gli amanti dei soggiorni linguistici in Gran Bretagna si trovano infatti ad affrontare una realtà mutata, permeata di nuove regole e ostacoli burocratici.La British Educational Travel Association ha calcolato che il settore dei soggiorni scolastici potrebbe subire una perdita annuale fino a 3 miliardi di sterline a causa dell’uscita dall’UE.

Il cambiamento più evidente? La necessità del passaporto, perché non è più possibile varcare la Manica con la sola carta d’identità europea. Gli effetti sono più impattanti di quanto si potrebbe immaginare. Il costo per il rilascio del passaporto e le complicazioni burocratiche hanno scoraggiato molte scuole nell’organizzare viaggi nel Regno Unito. Per non parlare delle difficoltà nel ricevere i passaporti in tempo utile per i viaggi, un’impresa particolarmente ardua per molte famiglie.

Sono esentati dalla presentazione del passaporto (obbligatorio dal 1° ottobre 2021) solo i cosiddetti studenti con status di pre-settled o settled. Ovvero quelli che sono arrivati in UK prima del 2021 e hanno fatto richiesta per questo status.

Anche per loro, comunque, il nuovo obbligo è dietro l’angolo: dal 2025 non sarà più possibile entrare nel Regno Unito con la sola carta d’identità anche con status di pre-settled o settled. Un dettaglio non da poco, che sottolinea come le regole post-Brexit abbiano creato un solco decisivo tra gli studenti dell’UE e quelli non europei.

Quando è necessario il visto per entrare nel Regno Unito

Ma il passaporto è solo uno dei nodi da sciogliere quando si organizza una vacanza studio in Inghilterra. Con il nuovo assetto politico, i cittadini UE che desiderano andare nel Regno Unito devono tenere conto anche della necessità del visto, che viene richiesto per soggiorni oltre una certa lunghezza.

In particolare, per soggiorni di studio inferiori a sei mesi, gli studenti provenienti dall’Unione Europea e dalla Svizzera non hanno bisogno di un visto. Questo permette una certa flessibilità per corsi brevi o programmi estivi, rendendo relativamente semplice l’organizzazione di soggiorni di studio di breve durata. Tuttavia, è essenziale essere muniti di passaporto.

Per i soggiorni che superano i sei mesi, la situazione cambia drasticamente: gli studenti di età superiore ai 16 anni devono richiedere un visto per poter studiare nel Regno Unito. Esistono due tipi principali di visti:

Short-term study visa : è rivolto agli studenti che desiderano studiare inglese nel Regno Unito per un periodo compreso tra 6 e 11 mesi. È una soluzione ideale per coloro che desiderano dedicare un anno accademico o un lungo periodo all’apprendimento della lingua inglese. Per quanto riguarda le tempistiche, è possibile richiedere il visto fino a tre mesi prima della data prevista per il viaggio

: è rivolto agli studenti che desiderano studiare inglese nel Regno Unito per un periodo compreso tra 6 e 11 mesi. È una soluzione ideale per coloro che desiderano dedicare un anno accademico o un lungo periodo all’apprendimento della lingua inglese. Per quanto riguarda le tempistiche, è possibile richiedere il visto fino a tre mesi prima della data prevista per il viaggio Student visa: per soggiorni superiori agli 11 mesi, gli studenti devono richiedere il cosiddetto Student Visa. Questo tipo di visto è particolarmente indicato per coloro che mirano a frequentare corsi di lunga durata, come programmi universitari o di formazione professionale avanzata. Per ottenerlo è necessario dimostrare un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese (B1). La richiesta può essere inoltrata fino a sei mesi prima della partenza e il tempo di attesa è di circa 3 settimane.

Studio e lavoro in Gran Bretagna, si può?

Gli studenti internazionali in Regno Unito possono lavorare solo se iscritti a un corso a tempo pieno in un istituto di istruzione superiore, con una Student Visa e presso un istituto nel registro degli sponsor autorizzati.

Vi sono comunque delle limitazioni, poiché la quantità di ore di lavoro consentite varia a seconda del livello del corso. Per i corsi di lingua inglese è consentito un massimo di 10 ore settimanali, mentre per i corsi di laurea o superiori il limite sale a 20 ore.

Assicurazione sanitaria: cosa sapere prima di partire

Non meno importante è il tema dell’assicurazione sanitaria. Gli studenti che si dirigono oltre la Manica devono acquistare un’assicurazione che copra le spese mediche, dato che potrebbero non essere più in grado di accedere al servizio sanitario nazionale inglese gratuitamente.

Gli studenti con visto devono pagare un supplemento sanitario per l’immigrazione, che garantisce l’accesso ai servizi sanitari nazionali. Questi includono appuntamenti medici gratuiti e servizi ospedalieri.

Vale ancora la pena partire?

Nonostante questi ostacoli, la Gran Bretagna rimane un centro di eccellenza educativa. Le esperienze di studio in questo Paese possono offrire opportunità uniche di crescita personale e professionale. E sebbene la Brexit abbia apportato significative modifiche al panorama delle vacanze studio e, più in generale, dei percorsi di studio in Gran Bretagna, le opportunità formative e di arricchimento culturale offerte da questo Paese restano ineguagliabili.

Il nostro consiglio è di organizzare le cose con un certo anticipo, per gestire al meglio gli aspetti burocratici, e non rinunciare ad un soggiorno studio in Gran Bretagna, che resta un’esperienza inestimabile.