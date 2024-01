Confagricoltura Bologna: “Il turismo immersivo aiuta la crescita dei Comuni periferici”

Sono state delle Festività Natalizie molto positive per gli agriturismi della provincia di Bologna. Secondo un’indagine realizzata da Confagricoltura Bologna, infatti, oltre il 75% delle strutture associate ha registrato il tutto esaurito sia per Natale che per Capodanno. Lo stesso scenario positivo è previsto anche per questo fine settimana in occasione dell’Epifania.

“Dopo gli ottimi numeri di quest’estate, i dati di questi giorni sono molto importanti e testimoniano il sempre crescente apprezzamento da parte dei turisti sia italiani che stranieri per il territorio rurale. A differenza degli ultimi anni, gran parte delle prenotazioni sono state per più notti: è un trend che racconta perfettamente l’interesse che le persone nutrono per il turismo immersivo, che è in grado di offrire un’esperienza unica, a stretto contatto con la natura e con le aziende agricole” commenta Marco Casali, vice direttore e responsabile del settore agriturismo di Confagricoltura Bologna.

Il boom degli agriturismi e delle attività turistiche in generale e soprattutto nei territori periferici ha spinto alcuni Comuni dell’Area Metropolitana di Bologna a introdurre la tassa di soggiorno, mentre altri dovrebbero introdurla nei prossimi mesi.

“Questa è una decisione che pregiudizialmente non ci trova d’accordo. Qualora venga applicata, questo contributo economico che viene richiesto ai turisti deve essere poi investito effettivamente per lo stesso e non in altri ambiti o per altre evenienze” spiega Casali. “Mi riferisco ad esempio alla realizzazione di campagne marketing efficaci e di sostegno alle attività ricettive, che in questo modo potrebbero crescere ulteriormente. Solo così il sistema potrebbe funzionare e portare a risultati meritevoli. Se invece le quote raccolte dalla tassa di soggiorno dovessero essere utilizzate altrove saremmo di fronte all’ennesimo autogol che arrecherebbe un danno importante a tutta la filiera. Aspettiamo quindi di conoscere con grande interesse come i Comuni, che hanno introdotto la tassa di soggiorno, decideranno di reinvestire questo contributo” conclude Casali.