Situata nel territorio del Comune di Lizzano in Belvedere, questa montagna dell’Appennino tosco-emiliano ospita un’importante stazione sciistica

Fra le 300 idee di viaggio alla scoperta delle regioni italiane e delle loro bellezze, segnalate nella guida “Destinazione Italia” edita dalla casa editrice Polaris, una riguarda il Corno alle Scale, nella provincia bolognese. A raccontare di questo suggestivo itinerario è il travel blogger Patrick Colgan (Orizzonti Blog).

Il monte, nel Comune di Lizzano in Belvedere, s’innalza severo per 1.945 metri; la sua vetta, punta Sofia, accoglie una croce metallica posata a suo tempo da un elicottero.

“Il modo migliore per conoscere il Corno alle Scale è camminare sui suoi sentieri” scrive il blogger. Fra i percorsi più unici c’è quello che sale dal rifugio Cavone, in riva a un lago artificiale: un itinerario di circa 70 minuti e 550 metri di dislivello. Il sentiero è quello indicato come CAI 335 che in un secondo momento diventa CAI 129 (quest’ultimo è consigliato solo a escursionisti esperti).

Raggiunta la vetta del Corno alle Scale si può ammirare un panorama magnfiico, soprattutto nella stagione primaverile e autunnale. D’inverno si può scegliere di sciare sulle piste del comprensorio sciistico oppure di camminare con le ciaspole o i ramponi.