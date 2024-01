Ecco le destinazioni da non perdere per la prossima estate

I viaggiatori esperti lo sanno: per non scendere a compromessi, le vacanze estive vanno prenotate con mesi di anticipo. Solo così è possibile prenotare le strutture migliori e approfittare di prezzi scontati. E per chi è alla ricerca di una vacanza indimenticabile, il panorama delle destinazioni è più entusiasmante che mai.

Hawaii

Le isole Hawaii, un arcipelago che incanta con la sua diversità naturale e culturale, offrono un’esperienza unica di vacanza. Dai paesaggi vulcanici mozzafiato alle spiagge dorate, ogni isola racchiude un universo a sé. Le tantissime attività all’aperto che si possono praticare, dal surf alle escursioni, rendono le Hawaii una destinazione imperdibile per gli amanti dell’avventura e della natura.

Maldive

Destinazione ideale per chi sogna il caldo tutto l’anno, le Maldive sono un paradiso tropicale con acque cristalline e spiagge immacolate. Ma per chi cerca qualcosa di più avventuroso della classica vacanza al mare, questa meta offre un’esperienza unica: le crociere in liveaboard delle Maldive.

Queste crociere permettono di esplorare l’arcipelago in maniera più avventurosa, immergendosi nelle sue acque per scoprire un mondo sottomarino ricco di vita. Attenzione però, perché i mesi estivi non sono i più adatti per un viaggio alle Maldive: l’arcipelago dà il meglio di sé da dicembre ad aprile.

Portogallo

Il Portogallo, con le sue diverse regioni, offre paesaggi e esperienze per ogni tipo di viaggiatore. Le Azzorre, un arcipelago di origine vulcanica, stregano con la loro natura incontaminata e la possibilità di avvistare balene e delfini. Sagres, nel sud del paese, è un paradiso per gli appassionati di surf mentre Madeira, con il suo clima mite e le lussureggianti foreste, è perfetta per escursioni e relax. L’Alentejo, infine, seduce con i suoi vasti paesaggi e la ricca tradizione enogastronomica.

Spagna

La Spagna, con le sue città vibranti e ricche di storia, è un mosaico di culture e sapori. Barcellona è un crogiolo di arte, che attira sia per la movida che per la bellezza delle sue architetture. San Sebastian è rinomata per la forte tradizione enogastronomica e le incantevoli spiagge, incanta i visitatori in cerca di un’elegante località sul mare, dove trascorrere giornate tra cultura e relax.

Chi invece sogna la Costa del Sol, dovrebbe considerare Malaga. Una vera gemma ricca di arte e musei, con paesaggi costieri mozzafiato e una vivace vita notturna. Una destinazione adatta a famiglie e ragazzi.

Grecia

La Grecia, con le sue isole e coste incantevoli, è una destinazione che incanta i visitatori da ogni parte del mondo. E se le destinazioni più famose sono spesso affollate da ragazzi e comitive alla ricerca di vita notturna, esistono molte altre località in grado di stregare persino i turisti più esigenti. Stoupa è un piccolo gioiello nel Peloponneso con spiagge idilliache e un mare cristallino, ideale per famiglie e coppie che cercano una vacanza rilassante e tramonti mozzafiato.

Elafonisos, invece, è un’isola piccola ma spettacolare: vanta alcune delle spiagge più belle della Grecia, come Simos. Con le sue acque turchesi e sabbia fine regala un panorama da cartolina. È la scelta giusta per chi cerca un angolo di paradiso nascosto, in cui vivere un’esperienza quasi tropicale.

Guatemala

Il Guatemala è un paese ricco di cultura e storia, incastonato nel cuore dell’America Centrale. Offre una combinazione affascinante di rovine Maya, montagne di origine vulcanica, laghi incredibili, fitti boschi tropicali e una vivace cultura indigena.

Dalle antiche città di Tikal e Antigua, patrimoni UNESCO, ai colorati mercati locali, il Guatemala incanta i visitatori con la sua autenticità. È la destinazione perfetta per chi cerca un’avventura culturale e storica in un ambiente naturale mozzafiato. Ed è la meta d’elezione per gli amanti del caffè: qui si trovano piantagioni che producono alcuni dei migliori caffè al mondo.

Oman

Una vera perla nascosta della Penisola Arabica, l’Oman è una destinazione che sorprende per il suo equilibrio tra modernità e tradizioni. Con una ricchezza di paesaggi che spaziano dai deserti sconfinati alle spiagge incontaminate, l’Oman offre un’esperienza di viaggio complessa e diversificata.

La capitale Muscat, con la sua affascinante architettura e i vivaci souk, è il punto di partenza ideale per esplorare le antiche fortezze, i wadi nascosti e le comunità beduine. L’Oman è una destinazione per chi cerca avventura, cultura e un’accoglienza sincera.

Nepal

Il Nepal, con la sua maestosa catena dell’Himalaya, è un paradiso per gli escursionisti e gli amanti della natura. Oltre agli eccezionali percorsi escursionistici verso l’Everest o l’Annapurna, attrae una nutrita platea di turisti grazie alla grande varietà di paesaggi: dalla giungla lussureggiante alle antiche città piene di storia e cultura.

Anche se spesso sottovalutata, quindi, il Nepal è una destinazione adatta anche ai meno sportivi. I templi buddisti e induisti che punteggiano il paesaggio conferiscono al viaggio una carica spirituale e introspettiva irripetibile.

Dalle spiagge paradisiache alle rovine di culture antiche, il mondo è pieno di destinazioni straordinarie che attendono di essere scoperte. Pianificare in anticipo il prossimo viaggio estivo è il modo per ottenere sconti e accaparrarsi gli alloggi migliori, ma dà anche il tempo di immergersi nell’attesa del viaggio rendendo l’esperienza ancora più gratificante.