“Chi lo dice che bisogna obbligatoriamente essere gentili ed educati con tutti anche con chi non ti rispetta. Deve finire il tempo di porgere l’altra guancia. Dobbiamo essere gentili con chi è gentile”.

Ariete E’ proprio la tua intelligenza che molte volte ti crea i veri problemi. Pensi troppo, e come dice il vecchio adagio: “Il troppo storpia”. Sii più tranquillo, accontentati di quello che hai, quando sarà il momento, stai pure tranquillo, nessuno te lo potrà impedire, nessuno si potrà mettere in mezzo.

Toro Quello che fa di te una persona eccezionale è il tuo desiderio di imparare cose nuove, è la tua umiltà di non accontentarti delle tue competenze, è l’amore per la conoscenza. Però devi camminare mezz’ ora al giorno, mangiare integrale, insalate, legumi e frutta, masticare benissimo ed evitare di arrabbiarti.

Gemelli L’intero creato si bea della tua esistenza, anche la “Natura” ne gioisce, gli angioletti nel cielo suonano l’arpa dedicandoti melodie meravigliose. … Ma perché sei così nervoso, perché sei così insoddisfatto, cosa ti manca? Sembri un’anima in pena. Accontentati. Fra 3/4 settimane buoni miglioramenti.

Cancro Per godere di quelle soddisfazioni che attendi da tempo, devi prima risolvere certi problemi che riguardano il tuo passato. A nessuno piace tenere scheletri nell’armadio, tu sei fortunato perché sai cosa puoi fare per toglierteli definitivamente. Fallo, altrimenti non puoi pretendere miglioramenti dalla vita.

Leone Non avere fretta e non essere impaziente in alcun fronte. Si sta preparando per te un periodo aureo ma devi assolutamente mantenere sotto controllo i nervi. Quest’ultimo periodo è stato discretamente frustrante ma entro poche settimane ritornerai a brillare di luce propria. Dimentica un torto.

Vergine Si ricordano di te solamente quando hanno bisogno. Per aiutare le persone a crescere non bisogna sempre acconsentire. Un bel: “ mi dispiace ma ora non posso”, a volte è un vero toccasana per farsi rispettare di più ed insegnare le buone maniere. Vivrai un piccolo dispiacere ma lo supererai bene.

Bilancia Sei un essere buono e generoso e sai dare aiuto e conforto senza farlo pesare minimamente, e questo non per una fede religiosa o per una filosofia di vita, è proprio nella tua natura. E questa, è la forza delle persone nobili e destinate alle grandi cose. Per il momento abbassa la testa e va’ dritto.

Scorpione Hai tutti i numeri per rialzarti o per dimostrare il tuo vero valore. Quello che non devi dimenticare è : meglio non promettere che promettere e non mantenere. Per il bisogno hai trascurato un po’ troppo la dignità e l’amor proprio, ma hai la classe e la moralità per recuperare. Accontentati del poco.

Sagittario In questo periodo devi stare attento ad alcune situazioni: agli scatti di nervi, alla disattenzione di colleghi di lavoro o subalterni, ai problemi di qualche componente della tua famiglia, e ad inciampare. Se devi presentare delle domande o dei progetti, controlla la documentazione personalmente.

Capricorno Ci sono due bestie nere che in questo periodo ti condizionano e ti fanno dormire male: dubbi continui nell’ambiente di lavoro, timore di non essere all’altezza di certe situazioni. In entrambi i casi tranquillo perché pochi sono meglio e più responsabili di te. Gli unici problemi sono quelli del cuore.

Acquario Non sarebbe poi tanto male questo periodo se non fosse per quelle insoddisfazioni sentimentali che ti incupiscono il cuore. Sei carico di energia positiva e queste frizzanti giornate amplificano il tuo desiderio di vivere e di stare bene. Però smettila di pensare che possano capitarti delle cose negative.

Pesci “Chi bene lega bene scioglie”, normalmente sei preciso, se non pignolo, nelle tue cose, ma ultimamente sei molto distratto, inoltre tendi a sottovalutare gli altri e questo sai benissimo che non è giusto. Fai male a giocare con i sentimenti degli altri perché chi di spada ferisce di spada perisce.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369