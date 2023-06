Tante volte facciamo vedere che siamo buoni, e pacifisti (anche se non è vero), perché troppe volte siamo vigliacchi, deboli e/o pigri.

Ariete Vivi ed operi troppo per compiacere agli altri, ma questo è una opposizione alla tua natura di Dominante. Così facendo non solo frustri te stesso ma, ed è la cosa più importante, limiti la propagazione delle tue idee e della tua genialità. E’ come aver la forza di sollevare 100 Kg ma sollevarne solo 20. E’ un inutile spreco di energie. … Contento tu!

Toro Sarebbe tutto magnificamente meraviglioso, il periodo dell’anno, la concentrazione, il sentirti stracolmo di energia … come se volesse tracimare dal tuo corpo, il mondo, tutto. Se non fosse per questa eterna insoddisfazione sentimentale, per i problemi di cuore che sei riuscito a crearti, … per la solitudine affettiva. Ricorda: Chi si accontenta … gode.

Gemelli In questo periodo stai abusando di te stesso, del tuo fisico e della buona sorte. E’ come se viaggiassi in macchina sempre a tutto gas, magari senza freni, o camminare sul ciglio di un precipizio con gli occhi bendati. Se non ti domini, da subito, corri il rischio che nel momento del bisogno ti possano mancare quelle forze necessarie per fare il balzo vincente.

Cancro La buona volontà ce l’hai messa tutta, e anche l’astuzia, ma questo non è sufficiente per fare il salto di qualità che stavi cercando. Tutti puoi prendere in giro, ma non te stesso. Per riuscire nel tuo intento ti devi avvalere dell’aiuto di persone schiette e sincere e che vogliono il tuo bene disinteressatamente. Ma dopo, alla fine, ricordati di essergli per sempre riconoscente.

Leone Ben trovato al nostro appuntamento. A parte qualche piccolo acciacco o fastidio fisico le cose non vanno poi tanto male. Un’area di miglioramento è quella economica. Ti fidi troppo dell’intelligenza e della riconoscenza degli altri. Ricorda il proverbio: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”. Attento ai cerca corbelli e sii più furbo.

Vergine Hai passato dei periodi veramente contrastanti. Da una parte il nutrimento abbondante del tuo spirito e della tua anima, sublimi momenti di amore cosmico grazie alla stagione ed alle giornate iperluminose. Ma dall’altra questa continua paura per il futuro che limita le tue reali potenzialità. L’uomo deve avere paura solo della paura. E’ ciò che temi, che lo attiri a te.

Bilancia Sei nel tuo periodo aureo ma non te lo stai godendo come dovresti per mille pensieri che ti passano per la testa. Pensieri che ti creano dubbi sulle tue capacità ed incertezze sul tuo operato. Tu sei tu, con tutti i tuoi pregi ma anche con tutti i tuoi “difetti”, che creano di te una macchina da guerra strategica, geniale, creativa, invincibile. Molto probabili problemi in amore.

Scorpione Devi provare a rompere le tue abitudini mentali che limitano la parte creativa del tuo cervello. Per molte persone ciò è impossibile perché schiave delle abitudini e/o delle tradizioni. Queste, non sono sempre infallibili o giuste per la nostra crescita, a volte sono solo armi in mano di chi gestisce la nostra vita e il nostro futuro. Non è impossibile credimi.

Sagittario A volte ti fai vedere come se fossi diventato un gattino che fa le fusa, ma sotto sotto, io che ti conosco molto bene, so che dietro quest’aria sorgnona c’è il grande felino che sta aspettando il momento giusto per spiccare il balzo ed afferrare alla gola la sua preda e lasciarla senza possibilità di scampo. Presto avrai nella tua vita grandi cambiamenti e nuove chance.

Capricorno Stai da troppo tempo ad aspettare la Divina Provvidenza che scenda giù a prenderti per mano e ad accompagnarti per le vie del successo. Toglietelo dalla testa. Non arriverà nessuno. Se sarai bravo e molto volenteroso a rimboccarti le maniche ce la farai ad uscire da questa strana situazione. Mi raccomando, non aspettare la Dea bendata … ha altro da fare.

Acquario Tutto sei in questo periodo meno che in perfetto bilanciamento. Non si può pretendere di “avere la botte piena e la moglie ubriaca”; puoi avere o l’una o l’altra. Per ottenere i risultati che ti sei prefissato non puoi continuare a comportarti seguendo due pensieri. Nella Bibbia c’è scritto: “Un servo non può servire due padroni”. O uno o l’altro.

Pesci Stai facendo come quello che si è tagliato il proprio membro per fare un dispetto alla moglie. Devi essere più onesto con te stesso. La stima e il rispetto sono una cosa, il vivere per tutta la vita insieme ad una persona, è tutta un’altra cosa. Se non chiarisci prima con il tuo passato e la tua coscienza, è meglio che riassetti le idee sinceramente e poi decidi per il futuro.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369