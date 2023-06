“Non ho mai conosciuto una persona in vita mia che mi ha detto la sua altezza ed il suo peso reale. Diciamo a tutti che siamo più alti e più magri”.

Ariete Hai la mentalità di un meraviglioso architetto, ma a volte ti blocchi per delle inezie inesistenti, che sono solamente frutto di tue idee o di tue congetture. Se vuoi vivere più sereno, se lo vuoi davvero, devi imparare ad essere più tollerante, meno intransigente, considerare di più chi ti vive e ti lavora vicino e, soprattutto rispettarli e gratificarli di più.

Toro La tua natura ti porterebbe ad essere un eccezionale diplomatico ma la tua logica invece ti fa comportare molto spesso da burbero, indelicato e poco rispettoso delle altrui opinioni. Ecco perché certe persone parlano male di te e criticano spesso il tuo operato. Se seguissi di più la tua “natura” vedresti entro pochi giorni grandi cambiamenti e miglioramenti.

Gemelli Hai la predisposizione dell’anticonformista, e la libertà per te è più importante dell’aria. Ma quello che devi imparare, perché ancora non lo hai fatto, è di non fare agli altri quello che non vuoi che si faccia a te. Stai facendo come certi preti che dicono: “fate quel che dico ma non fate quel che faccio”. Il miglior modo per insegnare è quello di farlo vedere.

Cancro Quello che ti piace far vedere è che tu trovi delle soluzioni che altri non son stati capaci di trovare. Ti piace rimettere in discussione tutto quello che c’è stato prima di te. La tua intuizione è davvero portentosa ed è un gran peccato che tu non riesca a realizzare quello che visualizzi nella mente. Chi ha il pane non ha i denti. Devi rispettare di più i sentimenti altrui.

Leone Ti stai troppo chiudendo in te stesso e ti stanno mancando quelle sane e belle chiacchierate con certi amici o con qualcuno dei tuoi familiari. La vera cultura non è solo quella che compare su un foglio di carta e che puoi mostrare orgoglioso a chi ti viene a trovare a casa, ma la ricerca continua di nuovi argomenti e nuove materie. Se non fai così diventi arido.

Vergine Devi fare un periodo di riposo. Non solo per riposarti dallo stress del lavoro, ma per riposarti da te stesso. Quello che voglio dirti è che quando si vola in alto c’è la possibilità di cadere e farsi molto male. E’ giusta e bella la consapevolezza di chi siamo e di dove stiamo andando, ma stando sempre e comunque con i piedi per terra. Fa’ un po’ di training autogeno.

Bilancia Un po’ di sana sofferenza non può che far bene perché solo attraverso di essa si possono apprezzare i momenti di gioia. La gioia senza merito è una mediocre soddisfazione che dura ben poco. Se cominci a vedere le cose in questo modo vuol dire che stai crescendo in modo sano e consapevole. Entro un paio di giorni potrai verificare questo sulla tua pelle. Ciao.

Scorpione Preparati ad assaporare momenti di piacere e di soddisfazione. E’ tanto che stai aspettando a testa bassa. Ora, ci sarà il momento della soddisfazione. Devi solo stare attento ai passi falsi, a non gioire prematuramente e a non fidarti completamente di certe persone perché possono essere di indole falsa che ti succhiano l’energia e che si approfittano di te.

Sagittario “Non venisse peggio”, dicevano una volta i vecchi che stavano bene. Ora ti devi preparare al periodo che arriverà fra tre/quattro settimane, propizio per ogni tuo programma di lavoro e di programmazione, che ti porterà nel prossimo futuro ottimi risultati. Se hai da fare dei controlli approfitta per farli ora, perché probabilmente dopo non avrai il tempo. Auguri.

Capricorno C’è sempre qualche cosa che arriva all’ultimo secondo che ti compromette la totale soddisfazione su ogni cosa che tu fai, sembra un destino infame. Ma non ti devi preoccupare tanto, perché tu sei e sarai sempre una persona che se dovesse cadere, cadrebbe sempre in piedi. Devi pazientare qualche settimana, poi le cose, vedrai, andranno meglio. A presto.

Acquario L’unico problema che stai vivendo in questo periodo è quello che riguarda la tua coscienza. C’è proprio qualcosa che non va. Oscar Wilde diceva:” Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni”. Sei proprio tu in questo periodo. Basta che ci sia qualcuno che ti guarda con un certo interesse e BAMMM, caschi come una pera cotta. Devi rispettare più te stesso.

Pesci Ti stai preparando come se fosse in arrivo il giorno del tuo matrimonio. Il bello che se lo fosse davvero, il tuo comportamento sarebbe completamente opposto. Vivresti il momento come se si dovesse sposare qualcun altro e non te. A parte questo, devi prepararti ad affrontare alcuni problemi di lavoro in arrivo, inoltre cerca di stare più vicino a chi ami.

