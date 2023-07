“Se amassimo davvero, godremmo sinceramente della gioia e soddisfazione della persona amata”.

Ariete Ogni persona vive cercando di riempire meglio possibile il tempo che ha a disposizione. Tu ci sei riuscito talmente bene che non hai più tempo neppure per stare un’ora da solo. Sei stato davvero bravo, sei riuscito a diventare schiavo di te stesso. Complimenti. Però, il mio consiglio è di cercare di vivere più serenamente e magari con meno competizioni.

Toro Tu che sei stato sempre contrario alle ingiustizie ed ai soprusi ti stai comportando in modo opposto a come predicavi. Cosa è successo? Sei troppo cambiato ultimamente sia nei comportamenti che negli atteggiamenti verso gli altri. Peccato, perché sei stato sempre ligio e rispettoso dei sentimenti altrui e mai ipocrita. Attento a problemi di cuore.

Gemelli Hai passato un periodo davvero brutto e da dimenticare. Come dicevano i vecchi: “Si sta bene finché lo vogliono gli altri”. Per esempio: oggi a prestare dei soldi ad un amico significa perdere i soldi e perdere l’amico. Non c’è peggiore viltà di non mostrare la propria riconoscenza a chi ti ha aiutato. La cosa importante nella vita è la propria dignità.

Cancro Per vivere meglio questo periodo dovresti riuscire a ricucire rapporti familiari da tempo compromessi, magari addossandoti parte delle proprie responsabilità. “Una croce è fatta con due legni”. Dopodiché, vedrai, tutte le cose scorreranno più fluidamente e tu ti sentirai più appagato e più soddisfatto. Con questo stato d’animo supererai meglio le piccole contrarietà.

Leone Ora che stai crescendo finalmente stai cominciando a capire i grandi sacrifici che i tuoi hanno fatto per te. Quante scuse che riuscivi a trovare e quanto eri bravo. Se qualche Ateneo introducesse una nuova facoltà, quella dell’improvvisatore di esami universitari, tu saresti sicuramente il più grande Docente. Ora non ti lamentare sempre e sii più tollerante.

Vergine Non stare sempre a testa in giù senza mai guardare in alto. Ultimamente stai pensando solo ai soldi. Si! Si, sono importanti perché stiamo vivendo un cambiamento di società, ci sono i figli, il coniuge, le tasse, il mangiare, il carburante, le spese varie, c’è tutto il mondo da pagare. Però abbiamo una sola vita e un solo corpo. Cerchiamo di stare meno male possibile.

Bilancia Sei bello e luminoso e il tuo sorriso, quando sorridi, illumina anche la strada più buia. Ecco perché sei sempre ben accetto e ti vogliono bene. Perché tu vuoi bene a te stesso. Se questo non ti accade vuol dire che c’è qualcosa che non va. O il cuore o i sentimenti o il lavoro. E’ solamente uno di questi tre motivi. Intervieni su di esso e torna ad essere positivo.

Scorpione Sei strano in questo periodo. Vivi e ti comporti come se ti mancasse qualcosa. Sei riuscito a costruirti una bella corazza e non consenti ad alcuno di entrarvi dentro. Ora stai aspettando delle soddisfazioni che non tarderanno ad arrivare perché te le meriti proprio. Se vuoi stare meglio dovresti però ricucire con una parte della tua famiglia e del tuo passato.

Sagittario E’ giunto il momento di avere anche a un po’ di soddisfazione. Hai troppo abbozzato ed ingoiato bocconi amari. Se aspetti che siano gli altri a complimentarsi con te e a gratificarti, perdi il tuo tempo. Devi fermarti, prepararti al prossimo periodo che sarà molto importante, e ricaricare le tue batterie. Se non lo fai vuol dire che non ti vuoi sufficientemente bene. Peccato.

Capricorno Sei una persona seria e onesta ma ancora non sufficientemente diffidente. Ti fidi troppo di certe persone che ti frequentano e non vedi in loro né l’egoismo né l’opportunismo. E’ bellissimo essere buoni e generosi ma non conviene farlo sempre con questi vampiri che poi, alla fine, parlano anche male di te. Riceverai entro un paio di giorni una simpatica visita.

Acquario Ti stai un po’ troppo trascurando e non nella parte estetica. Non bisogna necessariamente cadere per imparare le lezioni della vita, il buon senso e l’esperienza ci vengono spesso in aiuto proprio per evitare di farci del male. L’intuito è una componente dell’intelligenza che deve essere ascoltato e tu in questo periodo forse ci stai sentendo poco.

Pesci Sei proprio sicuro di fare quel certo passo? Ancora hai un po’ di tempo per pensarci e rifletterci, ma se senti dentro il petto una vera gioia scevra da sentimenti di riconoscenza vuol dire che fai bene a farlo. Detto questo c’è solo da aggiungere che ci sono dei piccoli problemi nel lavoro che possono ancora essere recuperati. Auguri da parte mia.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369