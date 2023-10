Faccio il mio lavoro con passione e spero sempre, nel mio piccolo, di raggiungere i miei lettori ed essere per un po’ vicino a loro come se fossi un vecchio amico. Ciao.

Ariete A volte andare d’accordo con te è davvero arduo. Ultimamente stai vivendo con troppi sbalzi di umore e questo spiazza le persone che ti vivono vicino. Ricorda che dobbiamo, per vivere questa vita meglio possibile, promuovere la serenità e la gioia. Anche se questo è una cosa davvero difficile.

Toro Questo mese ti porterà soddisfazioni economiche e anche morali. Sei una persona davvero speciale e meriti delle belle soddisfazioni che ti sono dovute per la generosità e per il tuo spiccato senso di altruismo. Riesci ad aiutare anche con un semplice sorriso chi è meno fortunato di te. Complimenti.

Gemelli E’ davvero un periodo duro per te, ma come recita l’adagio: quando il gioco si fa duro … i duri cominciano a giocare. Ed ora, per venirne fuori, devi sfoderare tutte le tue chances perché altrimenti rimarrai impantanato. Stringi i denti e stai tranquillo perché è solo per pochi giorni ancora. Novità in arrivo.

Cancro Vincere una sfida non significa non perderla, per vincere e superare questa tua situazione di stallo, che ormai stai vivendo da troppo tempo, occorre rimboccarsi le maniche, sapersi sporcare le mani e contare solo sulla tua forza e determinazione. Qualità che se non adoperate si affievoliscono e spariscono.

Leone Negli ultimi tempi stai vivendo strane situazioni, pensieri e sentimenti dovuti, molto probabilmente, ad un cambiamento di rotta che il tuo cervello sta affrontando. Niente di preoccupante, è solo una maggiore consapevolezza di te e delle tue forze. Per salire non occorre vedere tutta la scala. Continua così.

Vergine Sei la persona più meticolosa e precisa del creato, è bello avere a che fare con te perché sei onesto ed affidabile, anche se qualche volta sei tentato di deviare dalla retta via. Ma del resto come diceva il più “grande” dei venditori: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”. Problemi in arrivo … ma li supererai.

Bilancia Non è improbabile che ultimamente soffri d’insonnia, questo è dovuto alla tua attuale situazione di incertezza. Sei di indole equilibrato e quindi, quando c’è qualcosa che non ti quadra, il tuo cervello, per ritrovare il suo equilibrio, comincia a frullare e questo ti crea agitazione. Tranquillo, presto succederà il miracolo.

Scorpione Giustifichi sempre tutto quello che ti succede, specialmente gli insuccessi; la Volpe con l’uva a te fa un ricco baffo. Tu sei ad anni luce da tutti gli altri ma, e questo è il tuo difetto, non ammetti mai di esserti sbagliato, correndo però il rischio di compromettere anche le più belle amicizie. Sii un po’ più umile.

Sagittario Nei momenti di crisi ti vengono in mente certi parenti o amici, ma sei talmente orgoglioso che preferisci scoppiare piuttosto che confidarti o addirittura chiedere aiuto o consiglio. E’ il tuo tallone di Achille, perché non c’è cosa più divina di appoggiarsi, anche per piangere, ad una spalla amica. Ti farebbe bene.

Capricorno Stai aspettando in modo bramoso delle comunicazioni importanti, ma ti assicuro che è il modo peggiore per porsi alla concatenazione degli avvenimenti. Devi essere più sereno, più tranquillo, più positivo. Non guardare gli altri sempre in modo cagnesco e diffidente. Prova, e vedrai quello che succede.

Acquario Nella tua complessità cerebrale sei la persona più luminosa e generosa del mondo. Fai tutto con generosità ed altruismo, purtroppo tendi a circondarti sempre di persone egoiste ed opportuniste. Ma ora, è il momento di aprire gli occhi, perché se non lo fai adesso non lo farai più. Impara a dare a chi merita.

Pesci Se riuscissi a fermarti un attimo con la testa e con il corpo, potresti vedere meglio la direzione che hai intrapreso e renderti conto che forse non è il modo giusto per affrontare questo percorso. Non devi pensare di avere solo tu ragione e di non sbagliare mai, perché come dice il detto: “tutte le strade portano a Roma”.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

