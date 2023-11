“Se prima non capiamo che dobbiamo accettarci come siamo, con i nostri pregi e difetti, non potremo essere mai capaci di accettare ed amare qualcun altro”.

Ariete Ti sei dato da fare, hai combattuto tenacemente, sei caduto e ti sei rialzato immediatamente, hai vissuto anche ingiuste umiliazioni. Ora è giusto che tu goda meritate soddisfazioni per rinfrancare anima e corpo e vivere finalmente momenti di godimento. Sorpresa inaspettata.

Toro Se non fosse per i soliti frustranti problemi economici, sarebbe per te un meraviglioso periodo. Le giornate ti piacciono per i loro “familiari” colori e il tuo spirito gode per ogni manifestazione della natura perché tutto ti dà una carica sublime. Goditi la casa e la famiglia ma mangia meno farinacei e più insalate e legumi.

Gemelli Devi mettere più attenzione quando fai le cose altrimenti sarai costretto a farle almeno due volte. Questo prossimo periodo sarà d’importanza basilare per tutti i tuoi progetti, culturali, lavorativi e sentimentali. Avrai grandi soddisfazioni. Attenzioni alle tentazioni in arrivo, prova a resistere.

Cancro E’ in arrivo per te un periodo intensissimo in tutti i campi. Dopo aver passato momenti di nervosismo e a volte di noia, finalmente tornerai a sentirti pieno di energia, vitalità e voglia di fare. Chiarisci i dettagli di certe situazioni con il tuo partner e sii meno insicuro.

Leone Hai gettato i presupposti per organizzare il tuo prossimo futuro. Ora c’è da controllare i dettagli meticolosamente dopodiché sei pronto a spiccare il balzo. Sarà dura, ma le soddisfazioni che ne riceverai appagheranno tutti gli sforzi. Da’ poco, ma dallo sempre.

Vergine La fortuna finora non ti è stata benigna e solo grazie alla tua parsimonia ed alla tua lungimiranza, sei riuscito a venirne quasi fuori. Devi stringere i denti ancora per qualche settimana, finalmente un periodo luminoso ci sarà anche per te. Dedica un po’ più di tempo a te stesso.

Bilancia La tua natura ti impedisce di comportarti disonestamente anche quando potresti ricavarne dei vantaggi. Questo ti fa onore anche se la società ti considera uno che non carpisce le opportunità al volo. Tu ti accontenti di avere poco, basta che quel poco sia il tuo, ma queste cose guai a chi te le tocca.

Scorpione Dopo il lungo travaglio finalmente sei in vista della agognata meta. In questa settimana sono in arrivo altre buone notizie. Approfitta di questa situazione per mettere a punto i tuoi progetti. In miglioramento anche il rapporto sentimentale che è stato per troppo tempo stagnante.

Sagittario Ti sei messo alla dura prova ma anche questa volta stai dimostrando a te stesso di essere degno della stima che gli altri ti riversano. Ora cerca solo di non eccedere per non essere tacciato di presunzione. Passa più momenti con vecchi amici, ti ricaricheranno.

Capricorno Sorridendo un po’ di più non solo vivresti meglio e più in forma, ma arriveresti al tuo traguardo sicuramente con più serenità e più soddisfazione anche a beneficio della tua salute. Per quanto strano sia , anche tu hai bisogno degli altri. Persona affascinante in arrivo.

Acquario Se c’è qualcuno che gioisce sinceramente del bene degli altri, sei proprio tu. L’invidia è una parola che non esiste nel tuo vocabolario anzi sei sempre pronto a dare un consiglio buono e gratuito agli altri. Di fronte a certi intoppi non lasciarti condizionare negativamente, li supererai tranquillamente. Controlla la pressione.

Pesci Il tuo nervosismo e le tue insoddisfazioni ti condizionano troppo nell’attività professionale. Per vivere meglio e più produttivamente cerca di essere meno pignolo e meno esigente. Sii anche più comprensivo con i componenti la tua famiglia. Ricorda come eri tu da bambino.

