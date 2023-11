“Per quanto strano sembri i migliori venditori sono le persone timide, conoscono meglio le paure i timori le diffidenze dei loro clienti”.

Ariete Queste bellissime giornate autunnali, questi colori, e questi profumi ti inebriano nel profondo dell’anima e tu, a tua volta, dovresti trasferire queste meravigliose sensazioni alle persone che ti stanno vicino e che ti vogliono bene. Approfitta del tuo carisma per migliorare la situazione sentimentale.

Toro Il tuo passo lento, possente ma inesorabile, ti sta portando al raggiungimento dei tuoi obiettivi che saranno raggiunti nell’arco di poche settimane. La tua forza, la tua caparbietà ma principalmente la tua costanza, ti porteranno al successo. La tua voce è un’arma seduttrice.

Gemelli Approfitta della tua carica energetica e di concentrazione per mettere a segno, senza indugiare, il tuo programma di cambiamento. Se continui a rimandare perderai grandi opportunità di migliorarti. La Fortuna aiuta gli audaci, e ricorda, tu lo sei.

Cancro Arrivi sempre con un attimo di ritardo. Quando hai programmato, provato, studiato una strategia e deciso di realizzarla, non devi più indugiare. Devi prendere il coraggio a quattro mani e buttarti. Se ci riesci avrai grandi soddisfazioni. Almeno provaci, potrebbe andare bene.

Leone Le circostante della vita hanno modificato la tua naturale sicurezza, ma puoi sempre riprenderla in pugno con una azione di forza. Prima di tutto verifica il grado di fedeltà di chi collabora con te e se occorre dimostra determinazione. Sei tu il leader.

Vergine C’è sempre qualcosa che interferisce nei tuoi piani. Sbagli a fidarti troppo di quelli che consideri amici. Loro stanno con te quando stai bene, ma alla prima occasione ti lascerebbero senza tanti complimenti. Impara ad essere più egoista. Sorpresa in arrivo.

Bilancia Ancora un piccolo sforzo e arriverai all’agognata soddisfazione. Non allentare la concentrazione, e, soprattutto, non abusare della buona stella. Attenzione alla distrazione degli altri quando sei in movimento. Complimenti per il miglioramento fisico, continua così.

Scorpione Per parlare troppo hai perso alcune buone opportunità. Ora fa’ tesoro di questa esperienza e lascia che siano gli altri a parlare di se stessi. Se adotti questa tecnica per un po’ di tempo, recupererai il terreno perso. Ottimo il tuo look. C’è sempre chi ti aspetta. Telefona.

Sagittario Ti fidi troppo dei tuoi esecutori. Per evitare spiacevoli sorprese verifica personalmente, senza demandare agli altri, tutti i particolari delle situazioni. I Latini dicevano: “Repetita juvant” (Il ripetere giova). Mangia meno grassi e principalmente, fa’ più movimento.

Capricorno A volte dai un impressione di te che non rispetta la realtà. Se non esagerassi con la tua naturale diffidenza nei confronti degli altri, potresti vedere che nei tuoi confronti hanno stima e, principalmente, fiducia. Apriti di più e sii meno diffidente, ne avrai giovamento.

Acquario Sei sempre disposto a dare tutto te stesso per gli altri ma spesso rimani deluso dalla loro irriconoscenza. Cerca di pensare più a te stesso anche a costo di essere tacciato di essere egoista. Meglio essere invidiato che compatito. Meno insaccati e più legumi.

Pesci A volte la tua sembianza di persona misteriosa e sfuggente crea negli altri timori infondati. Se ti conoscessero meglio saprebbero che in realtà sei profondo e generoso, con un intelletto brillante, sempre pronto a difenderli dalle ingiustizie. Purtroppo amarezze in arrivo.

