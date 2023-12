Dobbiamo evitare più possibile le persone negative, perché, “queste”, trovano sempre un Problema per ogni soluzione.

Ariete E’ un peccato che quando ami qualcuno, credendo che sia segno di debolezza, non lo dimostri con effusioni affettive. Se non fosse per il tuo continuo rimuginare sui tuoi problemi segreti, che neppure la persona più cara conosce, staresti bene e non ti mancherebbe niente.

Toro Una delle tue poche caratteristiche negative, che sei dannatamente suscettibile, basta una parola storta, che ti ombri risentito e taciturno, a rimuginare la vendetta. Continua ad amare la vita e gli altri, perché tu sei oculatamente generoso e di natura imparziale.

Gemelli Se ti si dà ragione, non la vuoi perché la ragione è degli sciocchi. Ma se non ti si dà, la pretendi con tutto te stesso. Che fatica assecondarti. Hai la fortuna della diplomazia innata e un sorriso rubacuori. A te si perdona tutto … quando vuoi. Week-end da ricordare.

Cancro Potresti avere molto più successo se ti ricordassi nelle tue argomentazioni di non ripetere sempre le stesse cose. Devi rinnovarti, essere più te stesso, ed avere il coraggio di essere meno accondiscendente in famiglia e prima di tutto meno suscettibile.

Leone Hai abbozzato troppo e languito da troppo tempo. Ora è il momento di mettere i puntini sulle “i”. Questa carica che ti senti dentro è il momento di farla esplodere perché ti porterà rinnovamento e miglioramento. Non sprecarla inutilmente e rischia un di più.

Vergine Non riesci mai a realizzare tutto quello che vuoi, manca sempre qualcosa. La colpa è tua, ti fidi troppo delle persone che ti stanno vicino. Sii più sicuro di te stesso e ricordarti che se ridi e il mondo riderà con te, se piangi, piangerai da solo.

Bilancia Certo non si può dire che quando ti metti una idea in testa non la realizzi. A volte, pur di realizzare ciò che hai in testa, riesci ad andare contro la tua splendida logica ed al tuo proverbiale equilibrio. Se hai bisogno di sbattere il grugno, fai pure. Peggio per te.

Scorpione Di natura sei davvero buono e generoso con i tuoi amici, ma ora è arrivato il momento di pensare solamente a te stesso. Compatta tutte le tue forze, concentrati come non mai e buttati a capofitto sul lavoro. Potrai realizzare la tua vendetta.

Sagittario Per quanto sembri incredibile ancora sei tanto condizionato dal tuo passato familiare e sentimentale. Se non ti liberi da questi fantasmi perdi l’opportunità di vivere tanti bei momenti di questa esistenza, rimandando la felicità per te e i tuoi cari.

Capricorno La tua perspicacia ti precede. Sei bravo, preciso e ordinato, professionalmente preparato e diligente. Non ti manca niente. Nonostante questo, sei sempre alla ricerca di qualcosa, di nuovi stimoli e di continue verifiche. Attenzione agli spioni.

Acquario Per tutti è uno strano periodo, per te, straordinariamente significativo. Dove gli altri cadono, tu emergi forte e sicuro. Dove gli altri titubano, tu procedi spavaldo e noncurante. Spesso però, quando devi dimostrare quanto vali, perdi tutta la baldanza.

Pesci Sei furbo come una volpe e un ottimo retore. Hai grandi possibilità nel mondo delle trattative. Devi solo avere il coraggio di ammettere che hai bisogno di una spalla. Senza questa la tua costanza vacillerebbe troppo. Se non c’è, trovala

