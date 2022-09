Alla porta di chi ride, Fortuna bussa

Ariete Ultimamente hai peccato di presunzione credendo che solo tu hai la chiave della soluzione di tutti i problemi. Una delle dimostrazioni di ciò che dico è che stai diventando troppo intransigente e consideri gli sbagli degli altri come errori e non come tentativi di imbroccare la strada giusta. Noiucce in arrivo.

Toro Santo cielo! Capisco che oggi la vita è davvero dura come non mai, ma stai sempre a pensare alle cose materiali e ai soldi. Questo è un vero peccato perché la tua anima ha bisogno di risposte e di ricerche spirituali. Prenditi un po’ calma e cerca luoghi dove puoi camminare in silenzio. Poi, torna a lottare.

Gemelli … E poi dicono che il “Gemelli” è un segno doppio. A parte il fatto che tutti i segni hanno il loro opposto, ma in te questa duplicità è un dono inenarrabile perché alla capacità di manipolare la realtà, si unisce anche una superba intuizione per gli avvenimenti futuri. In arrivo esperienza istruttiva.

Cancro Hai il solo difetto che prima parti e solamente dopo fai il controllo se la meccanica è tutta in ordine. Presto vivrai un’esperienza che te lo farà ricordare per molto tempo. Ci sono in arrivo anche delle situazioni che ti creeranno dei dubbi sulle tue scelte degli ultimi anni. Poi, sbagliando s’impara.

Leone Finalmente ti sei ossigenato un po’ il cervello, solo ora puoi affrontare con il giusto impegno le fatiche che ti aspettano. Se invece sei in attesa di una risposta lavorativa devi riproporre la tua candidatura perché ci sono stati dei problemi con le tue documentazioni. Arrivano notizie e piccole vincite di soldi.

Vergine Gioisci, perché è in arrivo la nascita di un grande amore. Era da tanto tempo che soffrivi di solitudine ma ora, vedrai, le cose miglioreranno ed avrai tante cose da pensare e da programmare. Non commettere però l’errore di parlare delle sofferenze del tuo passato perché ciò, non interessa ad alcuno.

Bilancia Una persona splendida come te non deve stare dalla mattina alla sera a leccarsi le ferite, perché così facendo non fai sincronizzare gli avvenimenti a te congeniali. C’è una persona, anche lei splendida, che ti sta cercando. Non ascoltare nessun consiglio e fa’ quello che ritieni giusto in cuore.

Scorpione La tua vita è davvero strana, eri sicuro che le cose si sarebbero messe male per te ed invece, probabilmente per merito della Buona Stella, è in arrivo una ottima notizia insperata che ti darà nuova spinta per andare a proseguire la tua strada. Approfitta di questo dono per recuperare tuoi errori.

Sagittario “Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Nonostante la tua pignoleria, possibilità di piccole rotture in arrivo. Nel lavoro da’ più spazio a chi ti vive vicino, ricordati che molte volte è meglio dare una piccola gratificazione che cento rimproveri. Anche in casa sii meno intransigente e più comprensivo.

Capricorno A volte è meglio essere una canna che una quercia. Anche le persone più forti e più sicure hanno bisogno di una carezza e di un po’ d’affetto. Troppe volte perdi delle bellissime opportunità per farti vedere irreprensibile e autosufficiente. A volte chiedere “scusa” apre portoni di ferro.

Acquario “Chi non risica non rosica”. Troppo spesso ultimamente ti dimentichi che tutti noi uomini siamo in questo mondo solo di passaggio. Oggi più che mai è giusto essere parsimoniosi, ma non è giusto altresì vivere di stenti e prendere un caffè solo quando è offerto. Novità e piccola vincita in arrivo.

Pesci La vita è davvero degna di essere vissuta. Mentre ti troverai a vivere momenti di noia e di solitudine si presenterà una situazione davvero inaspettata e piacevolissima che ti consentirà di riacquistare luminosità e voglia di vivere. Approfitta di questa esperienza per farne tesoro per il futuro. Ciao.