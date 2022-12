“Solo quando abbiamo paura e stiamo poco bene riusciamo a rendere al meglio”. Dobbiamo credere di avere un capo esigentissimo e cinico, anche se non esiste”.

Ariete Siamo alle solite! Quando perdi l’interesse, reale o creato dalla tua fantasia, nei confronti del tuo lavoro, inizi a fantasticare col cervello pensando che vuoi cambiare attività o iniziare da capo da un’altra parte. Non è questo il periodo migliore per rischiare. Prima trova un lavoro migliore e solo poi buttati.

Toro Sei una persona davvero eccezionale, moralmente e lavorativamente. Uno dei pochi difetti che hai è quello di giustificarti con troppa facilità quando ti capita di “errare”, adducendo l’errore come se fosse una componente indispensabile della vita. Sapere di sbagliare e farlo è ingiustificabile. Pensaci.

Gemelli Per quanto sembri assurdo ed incredibile, hai fatto nelle ultime settimane grandissimi ed inattesi miglioramenti. E questo non solo nell’ambito professionale, che non è poco, ma nella crescita morale ed intellettuale. Sei più maturo ed addirittura più comprensivo nei confronti degli altri. Complimenti.

Cancro Non criticare con troppa facilità il comportamento degli altri, perché il tempo della crescita e dell’apprendimento non è uguale per tutti. Ricorda come eri tu qualche annetto fa. E se vuoi posso dirti di più, per esempio: ti ricordi come ti chiamavano quando eri piccolo? Beh! Lasciamo perdere. Tollera di più.

Leone “Non si può fare di tutta l’erba un fascio”, è ovvio che la vita, le continue lotte giornaliere, e molto spesso le delusioni e le amarezze ci fanno cambiare e molto spesso anche imbruttire. Ma proprio per questo dobbiamo reagire con forza a non lasciarci condizionare. Freghetene, … ama te e la vita.

Vergine Non sempre gira come vorremmo noi, anzi, tante volte sembra che avvenga l’opposto di quello che noi ci aspettiamo. Questo succede perché noi attiriamo di più quello che maggiormente temiamo. Basta solo modificare il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Aspettiamoci di più belle cose.

Bilancia Sei la persona più bella dell’intero creato, ma quando non vivi quel perfetto equilibrio sentimentale, ti trasformi in una creatura che è meglio tener lontano. Ho solo una cosa da dirti: se per te è meglio vivere solo, fallo. Ma se non puoi vivere senza lei, perdonala e mettici una pietra sopra. Per sempre.

Scorpione Ancora sei in tempo a recuperare errori che potrebbero costarti molto cari. Non devi troppo contare sulla bontà o stoltaggine delle persone perché di solito: “Chi di spada ferisce di spada perisce”. Chiaro? Sei troppo in gamba per perderti in simili cavolate. Torna indietro e fa’ le cose per bene. Ok?

Sagittario A volte la tua diabolica intuizione ed intelligenza stupisce anche te stesso. Peccato che non sfrutti questi doni per consolidare tutti i rapporti che tieni. Non solo nell’ambito lavorativo ma, il più importante, quello familiare. Se solo provassi ad essere meno cocciuto vivresti il Paradiso terrestre qui in terra.

Capricorno Ad avere te come amico è una delle cose più belle del mondo, peccato che molte volte sei esageratamente contenuto nell’elargirla per paura di essere utilizzato o addirittura sfruttato. Così facendo, si è vero che non vivrai delusioni, ma non godrai mai del calore che solo amici possono donarti.

Acquario Di questi tempi tantissime persone, anche amiche, si lamentano in continuazione per ogni cosa: per il brutto tempo, dei soldi, del governo ladro, della moglie etc., tu invece riesci sempre ad apprezzare tutto ciò che hai. Ti assicuro che questo è un dono meraviglioso. Elargiscilo quanto è più possibile.

Pesci La tua anima è bella e luminosa, purtroppo molte volte è annebbiata dai tuoi comportamenti egoistici e presuntuosi. Continuando in questo modo perderai non solo la stima e l’amicizia di certe persone, ma, quello più grave, perderai la stima di te stesso. Puoi ancora recuperare. Fallo, è meglio per te.