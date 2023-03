“La bellezza è importante e anche l’intelligenza, ma quello che conta di più è la stima che hanno di te”

Ariete: Hai uno spirito luminoso come il sole e una gran voglia di fare. Ti senti ben concentrato e propositivo per il futuro. Complimenti. L’unico settore che deve essere migliorato è quello sentimentale. Sei un pochino troppo egoista con il tuo partner ed è giusto che dia qualcosa in più. Così facendo sarai più soddisfatto. Consiglio: mangia di meno e cammina di più.

Toro: Le giornate si stanno allungando e tu ne godi al massimo esponente. Ti piace la natura e i suoi profumi. Se smetti di fumare, li sentirai in modo più amplificato e intenso e salirai le scale con meno fiatone. Le giornate passate di questo freddo inverno ti hanno fatto impigrire un po’ troppo e ora è il momento di rimettere in sesto il tuo corpo. Cammina almeno mezz’ora al giorno.

Gemelli: Il tuo radioso sorriso illumina anche la persona più triste. Approfitta di queste tue caratteristiche per migliorare il tuo lavoro. Sii più costante e programma più diligentemente i tuoi appuntamenti. Non lavorare solo quando ti senti ispirato: meglio poco e tutti i giorni che tanto ma saltuariamente. Quando fai una domanda da’ il tempo agli altri di rispondere. Capito?

Cancro: Meglio una sfuriata sincera che una pacatezza falsa. Stai da troppo tempo ingoiando bocconi amari, ma non fai nulla per migliorare la situazione. La tua enorme sensibilità deve essere al servizio dell’intelligenza e non soffocata. Se non ti sfoghi un po’ corri il rischio di arrugginirti ed invecchiarti precocemente. La Luna consiglia: qualche baldoria con gli amici.

Leone: Se ancora non ti è stata fatta, entro una decina di giorni riceverai una proposta inerente il lavoro, ma non un vero e proprio cambiamento, delle variazioni. Non essere perplesso perché nel futuro, saranno molto vantaggiose per te. Continua la tua attività con la serietà che ti contraddistingue e non ascoltare i consigli degli altri. Migliora atteggiamento e abbigliamento.

Vergine: Non sei molto soddisfatto dei risultati che stai ottenendo anche se non sono affatto biasimabili. Purtroppo la situazione storico-economica che il paese sta vivendo, condiziona negativamente ogni tipo di investimento. Ma tu non demordere mai, perchè sei tra quelli che ne usciranno a testa alta. In realtà tu puoi sollevare un peso molto più di quello che pensi.

Bilancia: La tua positività insieme alla tua aura psichica radiosa, sta catalizzando situazioni molto importanti per te e per il tuo futuro. Se hai in mente di migliorare la tua occupazione attuale ora è il momento per tutte le richieste. Se hai in mente di fare il grande salto, per esempio trasferirti, fallo senza esitazioni. Chi vuole bene aspetta. Rischia pure, ma con intelligenza.

Scorpione: Hai avuto fiducia in te stesso ed hai dimostrato quel che vali. Non commettere però l’errore di adagiarti perché sarebbe davvero imperdonabile. Continua costantemente il tuo lavoro, giorno per giorno, perché solo così puoi raggiungere un’ottima e duratura sicurezza economica. In amore è giusta la riconoscenza ma dentro te sai che al cuore non si comanda.

Sagittario: Siamo tutti d’accordo nel riconoscere in te un intelletto ed una genialità che rasenta l’incredibile, ma se vuoi davvero continuare a crescere come uomo e come professionista devi assolutamente consapevolizzarti che non sei solo e che anche tu hai bisogno di persone che ti vogliono bene. Se vivi dei problemi affettivi, devi riconosci in te una grande responsabilità.

Capricorno: Preparati a vivere un momento che sconvolgerà la tua vita e il tuo modo di concepire il rapporto con gli altri. Sembrerà ingiusto e assurdo, ma i benefici che ne riceverai saranno talmente utili per il tuo futuro, che benedirai questa esperienza. Nell’ambito lavorativo sarai illuminato da un’idea geniale che stavi aspettando da tempo. Sii più affabile con i tuoi colleghi.

Acquario: Hai capito finalmente che le persone non sono mai come dicono di essere. Chi è realmente buono o giusto, non lo dice mai. Il tuo modo di concepire l’amicizia ed il rispetto è davvero lodevole. Oggi, epoca del protagonismo, si stanno perdendo quei valori che contraddistinguono il galantuomo. Occhio agli scalini e controlla la pressione sanguigna.

Pesci: Sei appena uscito da uno dei più complicati periodi della tua vita. Però sei uscito vincente e arricchito di quelle esperienze che ti torneranno utili per sempre. Hai capito che gli amici sono come la toilette: quando ti servono sono sempre occupati. Sfrutta maggiormente le tue doti di intuizione e sensibilità, specialmente quando a giorni ti faranno una proposta. Amici che chiedono in arrivo.

