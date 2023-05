“Se le persone che investono quotidianamente i propri soldi nelle slot, dedicassero il corrispettivo denaro per comprare qualche mattone e qualche balletta di cemento, potrebbero costruire bellissime casette”, … guarendo dalla malattia.

Ariete Per essere felice devi essere innamorato, per essere innamorato devi stare bene fisicamente, per stare bene fisicamente ti devi sentire fiducioso nel futuro, per sentirti fiducioso del futuro devi avere un po’ di soldi da parte, per avere un po’ di soldi da parte devi risparmiare, per risp … , ma cerca di vivere stando un po’ più tranquillo.

Toro La tua giornata è sempre condizionata dai pensieri che hai di notte. Se sono positivi, sei la persona più meravigliosa del Creato, ma se sono negativi vivi la tua giornata cupo e pauroso del futuro. Per fortuna ti basta poco per cambiare l’umore: o una gentilezza di qualcuno o l’arrivo di un po’ di denaro.

Gemelli Grandi cambiamenti in arrivo. E’ il momento più importante dell’anno per te. Se riesci a mantenere la rotta giusta, senza farti condizionare dai sentimenti turbolenti e dal tuo spasmodico bisogno di novità affettiva, hai tutte le carte in regola per fare il salto di qualità. Parla poco, ascolta molto e concentrati a pensare al lavoro.

Cancro Se tutto va bene, dice il vecchio adagio, siamo tutti rovinati. Stai vivendo da troppo tempo covando pensieri negativi e, la cosa peggiore, è la sensazione, che c’è qualcuno che sta tramando contro te. Purtroppo, obbedendo al tuo infallibile “sesto senso”, tutto ciò è probabile. Meglio prevenire che curare. Ciao

Leone Non ti lasciare condizionare da come fanno gli altri. Tu sei tu, e non devi avere tutte queste psicosi che oggi, da buoni condizionati, hanno quasi tutti. La glicemia, la pressione che deve essere sempre perfetta, il fisico in formissima, (tutti alti e magri e belli). Attenzione a questo cinico meccanismo, tu devi essere superiore a queste cose.

Vergine Alla faccia di quello che pensa la gente di te, stai abbastanza bene. La grande crisi è quasi passata e solo grazie alla tua costanza e tenacia ne stai completamente uscendo fuori. Adesso devi solo essere un po’ più furbo. Non ti fare infinocchiare da quattro gentilezze e due moine. Devi imparare a dare solo a chi ti dà.

Bilancia E’ giusto che ognuno abbia la propria fede e le proprie convinzioni, ma è altrettanto giusto rispettare, se non ti condizionano la vita, quella degli altri. E’ bello quello che stai facendo, l’unico rischio che puoi correre, è che consideri ciò che fai tu, l’unico percorso giusto da fare. Qualche volta devi “dubitare” su ciò che dicono altri uomini.

Scorpione Ben trovato al nostro appuntamento periodico. Questo è il mese, insieme al tuo, che prediligi. Ti senti bene fisicamente e ancora meglio psicologicamente. L’unico punto un po’ dolente è quello dell’economia. Ci sono ancora delle cose che non girano bene. Facendo un passo indietro, ed essendo più modesto, vedrai, migliorerà.

Sagittario Nonostante la tua intelligenza e la tua fenomenale intuizione, stai ancora facendo degli errori. Non per negligenza, ma per paura. Paura di perdere la stima, paura di perdere amicizie, paura di ritrovarti solo come un cane. Devi solo scegliere: o bianco o nero, o cotto o crudo, o destra o sinistra.

Capricorno “Primus inter pares”, dicevano i latini. Con le tue caratteristiche non puoi che primeggiare ovunque. Devi solo migliorare la tua granitica presunzione. Tu credi che per andare a Roma ci sia solamente una strada. E qui che ti sbagli. La strada che indichi tu non è l’unica. Cerca di essere più calmo, meno elucubrativo e più tollerante.

Acquario “Era il Maggio odoroso” diceva Leopardi, e questo è il mese che ti inebria l’anima e il corpo. Sei bello, poderoso, profumato, carismatico, magnetico, … sei tutto. L’intero Creato è ai tuoi piedi. Peccato che la vita sentimentale non corrisponde alle tue aspettative. Forse sei troppo egoista e poco generoso con il partner.

Pesci Adesso ti lamenti dell’egoismo e dell’indifferenza del mondo. Del resto “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Sei stato, nel recente passato, un po’ troppo egoista anche tu, e hai sempre sottovalutato gli altri. Questo, non è stato dimenticato. Dimostra un sincero dispiacere e chiedi, con umiltà, di farti perdonare.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

