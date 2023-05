“Ci sono solamente due modi per essere felici: lavorare con il massimo impegno giorno per giorno per conquistare la felicità o godere di essere totalmente e assolutamente come siamo, con tutti i nostri pregi e difetti.”

Ariete Ed eccoci al nostro appuntamento. Il consiglio del curatore è proprio per te. Se vuoi davvero essere felice ci sono solo due modi: Lavorare giorno per giorno per conquistarla questa Santa felicità oppure godere totalmente di noi stessi per come siamo, come pensiamo, come agiamo. Nessun altro modo.

Toro Finalmente siamo a Maggio, l’odoroso Maggio. Il mese che ti dona forza, lucidità mentale, amplifica la tua intuizione, ti aumenta l’amore per la vita e per te stesso. Qualsiasi idea che ti viene in testa prendila al volo, realizzala, impegnandoti al massimo. Anche la più impossibile. Perché sarai come un Dio.

Gemelli Ora devi stare particolarmente attento e ricettivo. Dopo queste ultime settimane di grandi decisione per rimetterti in gioco, è arrivato il momento di dimostrare quanto tu realmente vali. Metti da parte il tuo problema sentimentale, e concentrati solamente sul lavoro. Confidati di meno.

Cancro Per essere felice occorre avere almeno i presupposti. Se l’ambiente in cui vivi non ti da più certi stimoli, sicurezze o rispetto, è un tuo diritto cercarlo altrove. Ora stai vivendo gli anni più belli della tua vita e se il tuo ambiente ti fa vivere nella mediocrità o nell’anonimato, hai tutti i diritti di cercarlo altrove.

Leone Hai fatto dei grandi passi avanti ma ancora non sei arrivato dove avevi programmato. Ti manca quello che è un diritto per tutte le persone: rispetto e considerazione. Un po’ è così per colpa tua, per meglio dire: della tua pigrizia, un po’ per il tuo ambiente che non ha mai seguito alla lettera ciò che tu dicevi.

Vergine Queste prossime giornate le vivrai all’insegna di due contraddittorie situazioni. La tua forte volontà di andare avanti a testa bassa incurante del percorso che devi affrontare, e l’ambiente in cui vivi, che invece di rispettarti e lodarti per ciò che stai facendo, ti critica, non riconoscendo mai il tuo sacrificio.

Bilancia Questi mesi appena passati hanno minato la tua forma e le tue certezze. Per quanto riguarda la forma, devi assolutamente rimetterti a regime evitando, almeno per un po’, pane, pasta, insaccati e carne, a favore di: legumi, insalate e frutta. Per le tue certezze: fa solo e sempre ciò in cui credi.

Scorpione Se riuscissi a comportarti come lo consigli agli altri sicuramente vivresti questo prossimo periodo con molte meno angosce. Saresti un ottimo insegnante o, ancora meglio, un prete, ma, detto sinceramente, per un creativo come te ciò sarebbe davvero una disgrazia. Prima fa, e, solo poi parla.

Sagittario Non ti mancherebbe assolutamente niente per vivere una vita gratificante e positiva. C’è solo il tuo carattere che te lo impedisce. Il tuo carattere da leader se non è suffragato da bontà e generosità, rimane sterile. Le soddisfazioni sono, oltre il denaro, vivere in un ambiente solare e positivo.

Capricorno Troppo spesso ultimamente vivi insoddisfatto per colpa del tuo carattere esageratamente ermetico e intollerante. Se solo riuscissi ad essere meno soffocante, sia a casa che nel lavoro, raccoglieresti tutti i consensi che giustamente meriti. Un proverbio dice: si vive bene solo se lo vogliono gli altri.

Acquario Che Maggio sia benedetto. In questo periodo ti si sta risvegliando l’anima con tutti i suoi connessi. Ti senti forte e generoso, ma quello che fa di te la differenza, sono le tue caratteristiche professionali, uniche e irripetibili. Sei fortunato se svolgi un’attività in proprio. Meglio poveri ma senza bastone.

Pesci Tu fai parte di quelle persone che ha un’indispensabile bisogno del consenso degli altri, in tutte le sue sfaccettature. Se non è così, vuol dire che non sei affatto appagato della tua vita. Forse hai fatto nel passato, dei torti a qualcuno, che ti impedisce oggi di vivere più serenamente. Prova a recuperare.