E’ mille volte meglio prendersi a martellate sulle dita che lasciarsi vincere dalla noia. Se vogliamo rimanere vivi, combattiamola fino all’ultimo giorno di vita.

Ariete Eh! Caro mio, … ultimamente stai criticando un po’ tutto e un po’ tutti. Brutto segno! Vuol dire che non sei affatto soddisfatto della tua situazione, lavorativa e sentimentale. La fortuna è che per te questi momenti sono, di norma, abbastanza passeggeri. Goditi al massimo queste bellissime giornate.

Toro A te piace il bello in tutte le sue forme. Sei tra i pochi che sa godere delle piccole cose e delle piccole soddisfazioni, però è peccato, che tante volte questi momenti di gioia e di compiacimento li vivi da solo non avendo vicino persone che possano goderli con te. Ma tu sei forte … e vai avanti ugualmente.

Gemelli L’unica parte di te che devi migliorare è quella di non raccontare cose che hai fatto e che invece devi ancora fare. La tua mente è molto elastica, ma non tutti ce l’hanno come te. Se non la migliori questa parte, ti troverai a superare dei grandi ostacoli che sarebbe stato meglio non avere. Meditaci su.

Cancro Se Dio fosse un magazziniere sicuramente verrebbe a chiederti consiglio. Sei una persona seria e affidabile – (quando credi in quello che fai) -, però se non ci credi, diventi strano e permaloso, … meglio lasciarti perdere. Entro pochi giorni dovresti vivere una piacevolissima situazione. Goditela tutta.

Leone E poi dicono di te che sei permaloso e intransigente. Non è affatto vero. Basta che non ti si critichi mai, che venga eseguito, incondizionatamente, quello che dici, che capiscano al volo ciò che desideri prima che tu parli e che siano, “tutti”, rispettosi e accondiscendenti. Poi sarai buono e gentile con tutti.

Vergine E’ molto probabile che in questo periodo ti senta amareggiato, solo e non capito. Questo succede perché la gente che hai intorno è talmente presa dalle loro piccinerie che non vedono altro, che i loro problemi e le loro insoddisfazioni. Invece non vedono tutto quello che tu fai, con amore, per loro.

Bilancia La tua generosità trapela da tutto il tuo essere, sei tra i pochi che dona senza pretendere nulla in cambio. Sei davvero un essere speciale. Purtroppo nella vita non sempre si è ricambiati del bene che facciamo, anzi, a volte sembra che sia tutto inutile. Tu non ti preoccupare avrai da qualcun altro.

Scorpione E’ già da un po’ di tempo che sto cercando di farti capire alcune cose importanti: hai delle ottime caratteristiche carismatiche e professionali, ma sai che è meglio non promettere che promettere e non mantenere; meglio poco tutti i giorni che tanto saltuariamente; se puoi, racconta meno storielline.

Sagittario Se Dio, o chi per lui, fosse di un segno zodiacale sarebbe sicuramente un Sagittario. Tu hai tutte le caratteristiche che può avere un bravo architetto, ma quello che ti manca è la capacità di distinguere le caratteristiche delle persone, sei troppo pieno di te e non vedi i bisogni altrui.

Capricorno Se non fosse per il tuo modo di concepire tutti i rapporti, sia sentimentali che professionali, esageratamente gerarchici, vivresti la vita con molte più soddisfazioni e molte più gratificazioni. Ti comporti sempre come se gli altri fossero solo comparse e tu l’unico e indiscusso protagonista. Imparerai.

Acquario L’esplosione della Natura amplifica tutti i tuoi ricettori e godi come un dio di questa incontaminata sensazione. Se fossi solamente così fortunato anche nella vita sentimentale non ti mancherebbe niente per considerarti una persona felice e appagata dalla vita. Se non fosse così puoi operare per farlo.

Pesci Ancora i debiti sono superiori ai crediti, ma ancora basta poco per saldare tutti i conti, poi, finalmente, potrai tornare ad essere libero di ricominciare da capo, e questa volta con i giusti presupposti, potrai realizzare tutto ciò che non sei riuscito a fare fino adesso. Non scordarti la riconoscenza.