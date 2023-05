“Se siamo felici di pescare solo due pesci, non facciamoci convincere a comprare una barca per pescarne di più. La felicità non dipende dalla quantità”.

Ariete Dovresti ricevere, tra pochissimo, una bellissima notizia che, a dir poco, ti cambierà il modo di vedere la vita. Probabilmente rimarrai, come al solito, dubbioso, o temerai che possa succedere qualcosa che andrà storto. Caccia dalla mente tutti i pensieri negativi, altrimenti li attirerai a te. Auguri.

Toro Le persone che pensano di te che sei un tipo musone e taciturno non ti conoscono affatto. Tu sei tra i pochi “eletti” che sa godere della vita in tutti i suoi aspetti, sai godere sinceramente del benessere e della fortuna degli altri. Proprio per questo attirerai a te buone notizie e buone cose. Te le meriti tutte.

Gemelli Questo è il tuo periodo “aureo”, sprizzi potenza da ogni tua molecola, l’unica cosa che t’impedisce di godere totalmente questo periodo di “grazia”, è la tua situazione sentimentale che ti fa vivere nell’incertezza e nel timore. Prova a sopportare, e poi, se è il caso, fa come sempre: manda tutti al diavolo.

Cancro Ben trovato al nostro appuntamento. Questi non sono solo giorni importanti per superare certi problemi, e non solo economici, che ti stai trascinando dietro da parecchio tempo, sono giorni importanti per tutto il tuo futuro. Stai vivendo gli anni più belli della vita, non devi sciuparli per codardia.

Leone Qualche volta, per pigrizia, ti comporti troppo accondiscendentemente, e questo non è da te, non è il tipico tuo comportamento. Se non poni rimedio a questo tuo lascismo potresti svegliarti un giorno, molto presto, che non potrai neppure guardarti allo specchio. Risveglia la tua natura e ritorna a combattere.

Vergine Sei la creatura più dolce e generosa dell’intero pianeta, ma purtroppo stai vivendo in un tempo così falso, opportunista ed egoista, dove, invece di essere ammirato e stimato, sei visto come una persona da sfruttare e da approfittarsene. Cerca di cacciare certe compagnie, non meritano uno come te.

Bilancia Sei sempre grato al tuo “Dio” di quello che hai e di quello che hai avuto, ma non dimenticarti mai, neppure un secondo, che prima di ogni cosa devi essere grato a te stesso: alla tua intelligenza, alla tua costanza, alla tua intuizione e lungimiranza. In amore ci saranno presto avvenimenti stravolgenti.

Scorpione Stai facendo degli errori che non sono da te. Di norma sei preciso e molto professionale, ma ultimamente c’è stato qualcosa che ti ha fatto deviare dal giusto percorso. Lo devi assolutamente analizzare, perché non potrai mai indossare abiti che non sono tuoi. Ancora c’è tempo per recuperare.

Sagittario Ce la metti sempre tutta per fare le cose giuste ed equilibrate, nonostante ciò “te ne manca sempre un pezzo”, e non sei capace di dartene ragione. Purtroppo è semplice: fai tutto in funzione del tuo solo punto di vista, ma, oggi, per vivere in serenità, occorre immedesimarsi nei problemi degli altri.

Capricorno La stagione ti piace, il lavoro ti dà soddisfazione (anche se meriteresti guadagnare più), il fisico è in forma, la concentrazione e l’intuizione ti accompagnano ovunque. Ma allora perché tieni sempre il musone? Invece di combattere contro te stesso, alleatici, vivresti questa vita migliore e in serenità.

Acquario Se non fosse per questa continua crisi sentimentale, i problemi in famiglia e con i figli, il lavoro e i colleghi chiacchieroni e invidiosi, la macchina che si sta invecchiando troppo, i soldi che, accidenti a loro, non bastano mai, questo governo di cialtroni incompetenti … staresti bene come un Padre Eterno.

Pesci Una volta non eri così. Ora quasi rosichi del benessere e della felicità degli altri. Cosa ti è successo? Dov’è finita la tua simpatia e la tua spensieratezza? E’ come se avessi paura di non riuscire a risollevarti nuovamente. Torna ad essere più fiducioso in te, tutto tornerà meglio di prima.