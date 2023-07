“Nessuno parla mai della malattia della solitudine, e pensare che è una delle malattie più diffuse, ed è quella che ci fa fare i più grandi errori della vita”.

Ariete Io, a casa tua non ci verrò mai! “Buona sera signora, come sta?” Ecco come sei di norma tu. I princìpi sono buoni ma non sempre hai la costanza di rispettarli. In ogni caso hai la “Dea” dalla parte tua e riesci sempre a cavartela bene. Probabilità di tensioni in casa e vecchi problemi con familiare da chiarire.

Toro Tu metti sempre la buona volontà per soddisfare e accontentare tutti, ma raramente le persone ti dimostrano riconoscenza. Quel proverbio che dice: – sei si prestano dei soldi ad un amico, si perdono i soldi e … l’amico – molte volte si dimostra esatto. Ma la tua natura ti porterà sempre ad aiutare gli altri.

Gemelli Sei sempre portato come esempio di incostanza e di infedeltà, ma non c’è niente più inesatto. Il tuo difetto è che a volte di confidi con persone che non sono in grado di capirti totalmente, fraintendendoti. Tu cerchi solo di ottenere il massimo da tutto. Purtroppo problemi in arrivo, ma li supererai. 😉

Cancro Tutto puoi fare, meno che dire bugie. Ti si vede, quando le dici, da un chilometro di distanza. Quindi, evita di dirle. Approfitta di questo periodo, che per te è aureo, sia per definire certi problemi sul lavoro che da tempo stai trascinandoti dietro, sia, se ne hai il coraggio, con qualcuno della tua famiglia.

Leone Sta arrivando per te un periodo, a dir poco, di grandi realizzazioni e soddisfazioni. Hai tempo ancora qualche settimana per meglio organizzarti e mettere a punto certe idee, dopodiché sarai pronto per il grande balzo e niente e nessuno si deve interporre in mezzo. Vivrai un periodo ottimo, e che piacerai molto.

Vergine Periodo di fondamentale importanza per te. E’ il momento delle decisioni: o dentro o fuori, o amico o nemico, o, il massimo dell’impegno, o è meglio desistere subito. Quello che bisogna sapere però che a vent’anni si possono avere 100 possibilità, a 40 solamente cinque. Ingrana la marcia e vai tranquillo.

Bilancia Per spiccare il volo bisogna prima sganciarsi da tutti i legami che abbiamo. Familiari, affettivi, culturali. Se non si fa in questo modo, è solamente una perdita di tempo. L’esperienza dice: prima si termina bene ciò che si sta facendo, dopodiché prendere il coraggio a 4 mani e buttarsi a capofitto. Auguri.

Scorpione Per quanto doloroso sia un po’ di umiltà non guasta. Non puoi far finta di niente e continuare come se niente fosse. Prima di ripartire occorre far chiarezza con situazioni del passato, e dopo, con la tua baldanza, simpatia e spensieratezza, puoi affrontare qualsiasi nuovo ostacolo. Prima il dovere. Ciao.

Sagittario A volte sei talmente pieno di te stesso che se leggi l’Oroscopo è solamente per criticarlo. Devi solo ricordarti una cosa: “E’ meglio un ottimista che ha torto, che un pessimista che ha ragione”. Troppo spesso succede che le tue cose non hanno un buon epilogo. Devi provare a farle, ma prima, modificando l’umore.

Capricorno Stai passando un periodo di continua insoddisfazione. Questo perché “non si può fare il meccanico senza sporcarsi le mani”. Non puoi sempre pensare al lavoro senza un attimo di tregua, senza passare qualche bella serata tra vecchi amici “caciaroni”. C’è un tempo per lavorare, e uno per divertirsi.

Acquario E’ molto probabile che stai leggendo questo Oroscopo prima di fare uno dei passi più importanti della tua vita. Allora ascolta: quando si parla chiaramente prima di concludere un accordo, si avranno riscontri positivi per un periodo molto più lungo. Altrimenti, gli scricchiolii inizieranno molto prima.

Pesci Non devi vivere confidando totalmente su favorevoli coincidenze perché, come dice il vecchio adagio: “mai fare i conti senza l’oste”. Fin’ora te la sei sempre cavata per il rotto della cuffia, grazie alla intercessione del dio del mare. Ma da ora per i prossimi mesi, devi contare solo e solamente sulle tue forze, auguri.

