“La nostra Buona Stella, o chi per lei, vuole fiducia nel riuscire, sicurezza, tempismo, non rimandiamo, non rimugimiamoci sopra. Non dobbiamo avere dubbi. Se chiediamo nel modo giusto, possiamo avere tutto”.

Ariete Se ti capita di avere sempre il contrario di quello che desideri, non puoi ottenerlo pensando volontariamente al contrario per averlo. Se non lo ottieni è solo perché non sei educato a pensare nel modo giusto. Non devi pensare a quello che non vuoi ma pensare con partecipazione emotiva a quello che vuoi.

Toro Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi problemi e ne sei uscito fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che pensi troppo assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova ad essere più fiducioso, prova a guardarti con distacco e con spirito critico. Avrai sicuramente più soddisfazione e più fortuna.

Gemelli O in un modo o nell’altro riesci sempre ad ottenere ciò che vuoi. La tua intelligenza e il tuo squisito intuito ti consentono sempre di trovare l’escamotage per risolvere qualsiasi problema. Devi imparare, però, ad essere più tollerante con i componenti della tua famiglia, con i tuoi amici e colleghi.

Cancro Sei molto generoso specialmente con le cose degli altri. Quando però si paventa l’idea di mettere la mano nel tuo portafogli, le cose assumono un aspetto completamente diverso. Non sottovalutare gli altri, sono meno stupidi di quello che pensi. Cerca di capire e rimediare e non vivere di piccinerie.

Leone Non è assolutamente vero che tu sei un egoista e che pensi solamente a te stesso. La situazione è davvero un’altra, è che proprio non ti interessano gli altri, di quello che dicono o di quello che pensano. Per te possono esserci come non esserci. Quando ci sei tu, la tua casa, la tua macchina … c’è tutto.

Vergine La cosa più comune di oggi è quello di lamentarsi. Ma se tu vuoi vivere più tranquillo e con maggiori soddisfazioni, devi solamente fare la cosa più naturale del mondo: rispettare i tuoi tempi, i tuoi riti, la tua pazienza e le tue abitudini. A proposito, guarda chi ti offrirà il prossimo caffè, è incredibile.

Bilancia Ti piace molto essere come sei. Delicato, elegante, affascinante. E ti piace moltissimo essere ammirato e vezzeggiato. Queste tue caratteristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri. Per vivere meglio però, devi avere vicino una persona intelligente e generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni quotidiane.

Scorpione Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti e questo porta a farti vedere in modo contorto e non giusto. Se dici che non ti interessa sai benissimo che non è vero. Ci tieni molto a dare una buona impressione, quindi non lamentarti e comincia ad essere più sincero con te e con gli altri. In avvicinamento una tua “ex”.

Sagittario Sei un anticonformista per antonomasia. Pensi solo al lavoro e ai tuoi problemi. Per superare vittorioso questo periodo, devi riuscire a fermarti un po’, magari facendo una bella passeggiata a cavallo portando con te parenti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova e carismatica. Dopodiché tornerai al lavoro, ma completamente rigenerato.

Capricorno Questo periodo non ti entusiasma. Ti piace poco la confusione e ti piace ancora meno la gente stupida. Per vivere meglio queste giornate, hai solo bisogno di frequentare persone intelligenti e aperte, che sappiano essere positive e comunicare allegria. Poi, sarai anche in grado di scatenare l’inferno.

Acquario Sei una persona meravigliosa ma a volte un po’ troppo suscettibile. Preparati bene perché entro due giorni conoscerai una persona particolarissima (che non sarà gelosa delle tue amicizie). Questa è la prima delle tante caratteristiche che possono conquistarti. Preparati a cambiamenti nel lavoro.

Pesci Hai pagato sufficientemente errori del passato, ora vedrai che le cose riprenderanno per il verso giusto. Fa’ tesoro di questa esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede non avrai più possibilità di risorgere. Fatti consigliare una bella dieta da un dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.

