“I nostri pensieri emettono un segnale magnetico che attrae il suo equivalente”.

Ariete A volte riesci a trasformare una mosca in un rinoceronte. Tendi troppo precipitosamente ad affrontare i problemi senza analizzarli globalmente. Devi stare più calmo e guardare la situazione con più distacco e più freddamente. Risolverai e farai meno fatica. Preparati ad una sorpresa nella professione.

Toro Ci metti tutta la buona volontà a fare e a risolvere le cose, purtroppo, ci sono delle circostanze che vanno di traverso e non ci si può far niente. L’amore che provi per certe persone troppo spesso ti fa ingoiare bocconi amari. A volte è meglio un chiaro e deciso “NO” che tanti piccoli “si” detto tra i denti, vero?

Gemelli Approfitta di questo periodo per gettare le basi del tuo futuro. Non pensare che ancora c’è tanto tempo perché i momenti d’oro capitano raramente. Hai una ottima concentrazione, piaci molto, anche se c’è chi ti getterebbe dalla “Rupe tarpea”. Non devi demoralizzarti per nessun motivo.

Cancro Ti senti luminoso e potente in questo periodo e devi assolutamente approfittare di questa meravigliosa aurea positiva che possiedi per gettare le basi del tuo futuro. Ricorda però che la tua Buona Stella vuole sicurezza, e velocità, non rimandare, non ripensarci sopra. Non devi avere dubbi”. Auguri.

Leone Non sei completamente soddisfatto dei tuoi risultati perché non hai impiegato la forza giusta per ottenerli. Attribuisci sempre le varie colpe a tutti ma mai a te stesso. Se vuoi riuscire è il caso che riveda tutta la situazione da principio. Magari prima forse è il caso di prenderti un breve periodo di riposo.

Vergine Quello che riesce a farti superare i momenti di crisi è il tuo carattere forte e meticoloso. Non contare su nessuno, non chiedere a nessuno, lavora in silenzio, con serietà, con precisione, e con dedizione. Lavora sempre con il massimo amore. Ogni cosa e sacrificio che farai ti sarà restituita con interessi.

Bilancia Bisogna riconoscere in te delle caratteristiche davvero particolari ma una che ti contraddistingue è la tua innata generosità e bontà d’animo. Quando fai del bene sei il primo a gioirne. Queste prossime settimane saranno molto importanti, ti arriveranno proposte di lavoro. Accettale incondizionatamente.

Scorpione Sei fiducioso nel futuro grazie ad una persona del tuo passato. Ti senti bene e con tanta voglia di fare. Non sciupare questo periodo disperdendo energia, anzi cerca di incanalarla perché presto ti sarà utilissima. Approfitta del periodo anche per chiarire vecchie situazioni dolorose con alcuni familiari. Ciao.

Sagittario Di natura sei un leader, ma sicuramente potresti migliorare sensibilmente le tue capacità manageriali se solo imparassi meglio le tecniche di diplomazia e di vendita nelle tue conversazioni. Imparare a vendere bene è il presupposto per avere successo in qualunque attività si intraprenda. Ricordalo.

Capricorno Per ottenere quello che ti sei prefissato stai usando tutte le strategie. Ma a volte per vincere una sfida, bisogna prima rispettare i sentimenti degli altri. Non usando queste accortezze corri il rischio di pagare caramente e con gli interessi , per Giustizia Cosmica, torti e indelicatezze fatti.

Acquario Di natura sei buono, generoso ed altruista, ma questo non ti ha impedito di essere ingannato da una persona poco sensibile e con pochi scrupoli. Il detto dice: “Chi ha più buon senso, lo adoperi”. Questa volta sta a te adoperarlo. La prossima volta prima di dare tutto te stesso, pensaci meglio.

Pesci La tua enorme sensibilità non ti impedisce di essere un eccezionale stratega. Sotto sotto sei un gran furbone e la tua intuizione e il tuo sesto senso, di danno sempre le coordinate giuste per uscire da ogni, anche complicata, situazione. Bada però che “chi di spada ferisce di spada perisce”.

