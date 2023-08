Le più grandi litigate in famiglia si fanno per colpa della nostra coerenza, per colpa di:“ … E’ una questione di Principio”. Così facendo, instilliamo dentro le nostre mura domestiche, il seme di una pianta, che sarà difficilissimo “Estirpare”.

Ariete Purtroppo anche tu, come la maggior parte delle persone, tendi a dimenticare quel sentimento nobile che ti ha sempre contraddistinto. La Riconoscenza. Sei stato, per tutta la vita, attento a rispettare il tuo prossimo, a perseguire il proprio migalioramento umano e professionale, ora, ti stai comportando come gli altri. Peccato.

Toro Quest’ultimo periodo, che hai stentato a riconoscerti per mancanza di vitalità, di vigore, di progetti, di amore e stima verso te stesso, finalmente sta passando. Queste lunghe giornate di luce e di calore rigenerante, finalmente sono riuscite a far risvegliare in te quelle caratteristiche che ti hanno sempre contraddistinto. L’Onestà l’Incorrutibilità, e la garberia.

Gemelli Ultimamente hai tradito te stesso e la tua intelligenza. Hai soffocato per pigrizia o per paura, la parte più bella e più importante di te. Il Cervello. Sì, il cervello, che ti ha sempre aiutato a trovare le vie di uscita, che ti ha ispirato idee meravigliose, che ti ha aiutato a risolvere tortuosi problemi. Facci pace, altrimenti può lasciarti anche lui.

Cancro Non puoi pretendere di ottenere grandi risultati o gratificazioni dal lavoro e dalla vita, se non metti impegno e costanza al tuo operato o ai tuoi pensieri. Ti stai arruginendo, non esprimi più la tua riconoscenza alla vita, stai diventando come tutti gli altri, che criticano tutto e si lamentano sempre. Se sei negativo attirerai solo cose negative.

Leone Se non sei soddisfatto di questo periodo e non ti senti appagato dalla vita, è perché ti sei assuefatto a questa situazione, dimenticando che, solo se sei positivo e se sei comprensivo, il tuo gruppo continuerà a vederti come il proprio leader. Ti stai comportando come gli altri, ti lamenti di tutto e di tutti. E questo non è da te. Peccato.

Vergine Bravo! Sei tra i pochi che riesci a non lasciarti condizionare troppo dal mondo circostante, che ci vuole criticoni, banali e pecoroni. Tu sei e vivi sempre con i tuoi garbati modi ma consapevole delle tue forze e della tua coerenza. Devi continuare ad essere sempre così, libero e generoso. Tutti possono cadere ma tu rimarrai in piedi.

Bilancia Quello che hai di bello è che, se piove, non ti lamenti che piova, se è caldo, non ti lamenti che è caldo. Tu, normalmente non fai come fanno gli altri, che si lamentano sempre di qualcosa. La tua ricerca personale sta cominciando a dare i suoi frutti, e tu, stai iniziando ad assaporarli. Occhio però, c’è qualcuno, che tu frequenti, che sta rosicando.

Scorpione Preparati a vivere questo prossimo periodo facendo incetta di energia positiva e disintossicandoti di tutta la negatività che hai assorbito negli ultimi mesi. Purtroppo, tu fai parte di quella categoria umana che raramente vive il momento attuale sincronizzato con gli altri. O troppo in anticipo, o troppo in ritardo. La cosa importante è che tu sia vivo.

Sagittario Vivi tutta la tua vita come se in te ci fossere due entità diverse e separate. Quella precisa, meticolosa, proiettata verso il futuro, solare, e quella dubbiosa, suscettibile, permalosa, antipatica. Se è questo il modo che ti piace vivere, continua pure così, ma se non vuoi vivere sempre in questo limbo, devi scegliene solamente una, di queste entità.

Capricorno Hai tutte le caratteristiche per vivere bene come un dio, ma la tue elucubrazioni mentali, non te lo consentiranno mai. Sei troppo analista di te stesso, non ti accontenti mai di quello che fai e di come stai, sei sempre sul piede di guerra e sempre diffidente e pauroso delle critiche degli altri. Non godi mai. E questo è un peccato che è difficile perdonare.

Acquario In altre occasioni ho già detto che tu sei come le donne. Quando ti si danno 10 ottimi consigli, tu scegli l’11°. E’ giusto che tu faccia le tue esperienze ma se qualcuno ti dice che il fuoco brucia è inutile che ci metti la mano sopra, di devi fidare. Preparati, perché molto probabilmente entro pochissimi giorni, vivrai una esperienza meravigliosa.

Pesci Se non togli gli scheletri dall’armadio vivrai sempre con il dubbio o i rimorsi, che non ti permetteranno mai di essere totalmente soddisfatto e di vivere con più serenità. Devi prendere il coraggio a quattro mani e lavarti definitivamente la coscienza. E’ meglio una bella litigata sincera e costruttiva che una vita pacifica in un ambiente falso.

