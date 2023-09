E’ 1000 volte meglio vivere soli che con una persona che non ti ama e che non ti rispetta più. … E se ritorna, quando avrà bisogno, … mandala al diavolo!

Ariete Ben trovato! Hai uno strano stato d’animo che si bilancia in perfetto equilibrio tra il mediocremente soddisfatto e il gradevolmente amareggiato. Sei davvero una persona molto particolare. Ora però, è il momento di tirar fuori la tua vera forza senza mezzi termini e senza scuse. Due occhi bellissimi ti stravolgeranno.

Toro Nonostante tutto sei ancora in piedi saldo e con la massima concentrazione. Hai passato un momento di crisi e di smarrimento, ma la tua forza energetica anche questa volta è riuscita ad avere il sopravvento. Ora ti devi scrollare di dosso tutte le cose inutili che ti trattengono e affrontare con il tuo coraggio le nuove battaglie.

Gemelli Quando ti si conosce è come se ti si conoscesse da sempre. Hai questo potere che, se sai gestirlo, potrebbe tornarti, oggi e nel futuro, utilissimo. Hai trascorso da poco delle bellissime giornate e sei stato molto diplomatico, l’unico problema è quello legato ad una vecchia amicizia. Non rammaricarti, se ne pentirà.

Cancro Il comportamento da persona coraggiosa e leale deve essere verificato in più ambiti. E’ troppo semplice dimostrarlo solo in condizioni favorevoli. Se non chiarisci situazioni del tuo passato, ancora lasciate in sospeso, non sarai mai libero nella tua coscienza, di ricostruire una nuova vita o nuovi rapporti.

Leone Là dove altri si fermano o inciampano tu prosegui per la tua strada sicuro e determinato. Stai vivendo un buon momento di concentrazione e di voglia di fare. Approfitta di questo periodo aureo, perché ti aspettano importanti decisioni da prendere. Non fare quello che è meglio per gli altri, ma quello che è meglio per te.

Vergine E’ giunto il momento di tirar fuori la grinta. Smettila di far finta di non vedere e di non sentire, perché non è questo il modo per risolvere i tuoi problemi. Sei bravo ed operoso, ma se non cominci sin da subito a reagire, corri il rischio di farti mettere i piedi sopra la testa. Questo non deve assolutamente succedere. Vivresti da frustrato.

Bilancia Ultimamente hai fatto troppo spesso di testa tua, ma i risultati non sono quelli che ti aspettavi. Per poter guidare una nave bisogna avere la giusta preparazione. Se non ce l’hai, è meglio che ti accontenti di una barca a remi. Ancora sei in tempo per recuperare gli errori fatti quindi non indugiare e datti subito da fare.

Scorpione Quando riesci a portare un progetto a termine ne ricavi non solamente soddisfazioni economiche ma, e soprattutto, gratificazioni morali. Da questo difficilmente si capisce perché tendi a non concludere tutte le cose che fai. Devi imparare a mettere meno carne in pentola fintantoché non conosci i fuochi.

Sagittario Per fortuna la tua intelligenza professionale non è condizionata dalla tua complessa psicologia, se fosse così avresti molti più problemi. Devi cercare di vivere con meno competizioni ed essere più sereno con te e con il mondo che ti circonda. Comincia sin da ora ad essere più tranquillo e fiducioso del prossimo.

Capricorno A volte tendi ad ingigantire piccoli problemi e a volte minimizzi quelli che invece sono gravi. Hai solo bisogno di quelle cose che normalmente sfuggi per non sembrare un debole: un po’ di tenerezze e di coccole. Prendi troppo seriamente tutto, non divertendoti di più, corri il rischio di imbruttirti e invecchiarti precocemente.

Acquario In questo ultimo periodo ti sei caricato di energia positiva ma non sufficientemente, per il prossimo futuro che ti aspetta, che sarà denso di avvenimenti e di cose da fare, hai bisogno di maggiore forza e di lucidità. Depurati di tutti i pensieri negativi facendo passeggiate all’aria aperta cercando di stare bene anche da solo.

Pesci Sei stato bravo e furbo ad affrontare le ultime vicissitudini nel modo giusto e con l’appropriata programmazione. Ora non perdere la concentrazione perché ce n’è ancora di strada per il traguardo. Se non fai errori e ti comporti lealmente e onestamente, anche con te stesso, il successo presto ti arriderà.

A cura del Dott. Bruno Coletta

